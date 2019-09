Oppositie in Provinciale Staten keert zich tegen Shell-onderzoek

Groninger Belang spreekt over 'een klap in het gezicht van de aardbevingsgedupeerden'.

Oliegigant Shell financiert het onderzoek en heeft de provincie Groningen, de gemeente Groningen en de Rijksuniversiteit bereid gevonden om deel te nemen aan het comité dat het onderzoek gaat begeleiden.

Motie

Groninger Belang dient een motie in, mede namens de oppositiepartijen SP, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50Plus, Partij van het Noorden en PVV.

'Dit is de omgekeerde wereld', zegt Bram Schmaal, fractievoorzitter van Groninger Belang in Provinciale Staten. 'Als je kijkt naar de toekomst van Noord-Nederland is het altijd goed dat te onderzoeken. Maar het initiatief moet liggen bij de overheden zelf.'

Minachting gedupeerden

'Dit is minachting van de gedupeerde om er zo mee om te gaan. We hebben het over een multinational die er belang bij heeft om onderzoek te doen hier. Die trekt daar vervolgens de rest bij, zonder dat we weten wat er gedaan wordt met de gegevens.'

Schmaal: 'Daar komt nog bij dat de Shell een bepaalde reputatie heeft in Noord-Nederland. Er wordt wel heel makkelijk 90 miljoen overgemaakt aan Shell en Esso. En dan zo klakkeloos meegaan met zo'n onderzoek dat geleid wordt door Shell. Wij vinden dat dit echt niet kan.'

Stemmen

'Geen idee waarom juist Shell dit zou moeten doen. Er zijn vast meer bedrijven zijn die het interessant vinden hoe de regio eruit gaat zien. Prima, laten ze zelf onderzoek doen. Maar een dergelijk breed onderzoek moet alleen door overheden gedaan worden', aldus de voorman van Groninger Belang.

Fractievoorzitter Bram Schmaal van Groninger Belang (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)



Maandag vroegen die oppositiepartijen in de gemeenteraad van Groningen al een debat aan over de rol van Shell bij het onderzoek. Schmaal heeft er vertrouwen in dat het onderzoek in de huidige samenstelling niet kan rekenen op een meerderheid. 'Ik kan me niet voorstellen dat er niet één coalitiepartij is die ook ernstige twijfels heeft. Dan hebben we een meerderheid en wordt er geen medewerking verleent.'

