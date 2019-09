Cabaretier maakt voorstelling over pesten: 'Mag ik hier wel om lachen?'

'Ik ben heel lang gepest', vertelt Melief. 'Van groep 5 tot en met de tweede klas van de middelbare school. Ik heb met die ervaringen met pesten een voorstelling gemaakt. Ik vertel mijn verhaal om leerlingen die in de situatie zitten waarin ik toen zat te helpen om het om te buigen.'

'Mag ik hier wel om lachen?'

Zijn voorstelling Klappen voor Bart begint net als het pesten zelf met een grapje. 'Er zit veel zelfspot in. Je ziet dat de leerlingen tijdens de voorstelling steeds meer het gevoel krijgen van: mag ik hier wel om lachen?'

'En dat is precies wat ik wil bereiken. In het begin is het best wel lachen. Maar is het plagen of pesten? Ik hoop dat ze zelf kijken waar hun grens ligt. Het werkt heel goed, omdat het mijn eigen verhaal is.'

Huilende kinderen

Melief speelt zijn voorstelling al meerdere jaren en merkt dat zijn boodschap aankomt op scholen. 'Ik krijg feedback van docenten dat leerlingen opener durven te zijn. Ik heb wel eens dat drie of vier kinderen moeten huilen bij de voorstelling. Dat is zielig, maar het is wel beter dan dat het er over dertig jaar uitkomt bij een psycholoog.'