Danny Buijs: 'PSV is de meest dodelijke ploeg in de counter'

Er reizen woensdag meer dan vijfhonderd FC Groningen-supporters mee naar de uitwedstrijd tegen PSV. Ondanks het vroege tijdstip van 18.30 uur gaat een recordaantal supporters de wedstrijd vanuit het gastenvak bekijken.

Zelfde elftal

Buijs zal waarschijnlijk geen wijzigingen aanbrengen in zijn basiselftal ten opzichte van de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle. Ook zal hij het systeem niet gaan aanpassen, zoals Buijs dat vorig jaar bijvoorbeeld tegen Ajax deed. Toen speelde Groningen met vijf verdedigers.

'We gaan ons niet extreem aanpassen en alles overboord gooien', zegt de oefenmeester een dag voor de wedstrijd tegen de Eindhovenaren.

Stappen gemaakt

'Je moet er wel rekening mee houden dat je morgen waarschijnlijk iets meer gaat verdedigen dan dat je zelf de bal hebt. Dat ligt ook aan hoe je zelf aan de bal bent, dus dat is ook wel interessant. Ik ben benieuwd of we in een uitwedstrijd tegen een topclub daarin stappen hebben gemaakt. Zeker tegen PSV met zoveel kwaliteit voorop, moet je wel goed verdedigen met elkaar, want anders wordt het sowieso een hele lastige avond.'

Vorig jaar was FC Groningen dicht bij een punt in Eindhoven. Na een hele moeilijke beginfase van de wedstijd, waarin de FC als snel op een 2-0 achterstand stond, knokte het team zich daarna verdienstelijk terug.

'Die beelden hebben we ook nog gebruikt, maar we liepen alleen maar achteruit in de beginfase. Ook toen waren er wel degelijk momenten dat we druk konden geven. Dat ging de tweede helft een stuk beter, toen ging het alle kanten op.'

Kansloos?

Op voorhand zal bijna iedereen zeggen dat Groningen kansloos is in Eindhoven. 'Je moet altijd de intentie hebben om resultaat te halen. Het begint altijd bij geloof en daarna gaat het om uitvoering. Vooral verdedigend, want PSV heeft aanvallend heel veel kwaliteiten met die vier man voorop. Ze kunnen ook nog variëren met de spelers die ze daar neerzetten. En het begint ook bij jezelf. Durf je dingen aan de bal, of ga je alle ballen naar voren schieten?', blikt Buijs vooruit.

Goeiedag. PSV heeft een partij kwaliteit in creativiteit, snelheid, scorend vermogen en fysiek Danny Buijs - Trainer FC Groningen

'Levensgevaarlijk in de omschakeling'

'PSV is levensgevaarlijk in de omschakeling. Als wij aan het aanvallen zijn op de helft van PSV, moet je de goede keuzes maken. Als je met teveel mensen voor de bal speelt of je geeft een hele domme inspeelpass in een gebied waar PSV het wil, dan is het zelfmoord. Je eigen veldbezetting en keuzes aan de bal moeten goed zijn. PSV is denk ik, als ik dat zo mag zeggen, de meest dodelijke ploeg in de counter. Ze hebben Malen, Bergwijn, Ihattaren en noem ze maar op. Goeiedag. Ze hebben een partij kwaliteit in creativiteit, snelheid, scorend vermogen en fysiek.'

Doan

Het treffen met PSV wordt een weerzien met oud FC Groningen-speler Ritsu Doan. De Japanner verliet FC Groningen in de laatste dagen van de transferperiode en tekende voor vijf jaar in Eindhoven. Buijs heeft de afgelopen dagen geen contact met hem gehad.

'Rond de transfer hebben we wel contact gehad, maar nu niet. Andere jongens hebben wel met hem gesproken. Het is een rare situatie natuurlijk. Een maand geleden was je hier nog met hem aan de slag, maar ik heb het zelf ook meegemaakt. Toen ging ik van Groningen naar Feyenoord. Het is best raar moet ik zeggen. Dat zal voor hem ook zo zijn. Hij heeft geen officieel afscheid gehad. Maar dat gebeurt in het hedendaagse voetbal wel vaker', stelt Buijs.

FC Groningen moet het woensdag stellen zonder: Kaj Sierhuis, Gabriel Gudmundsson, Nicklas Strunck Jacobssen, Samir Memisevic en Michael Breij.

