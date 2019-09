Opsporing Verzocht toont beelden van mogelijke dader beroving automobilist Bedumerweg

Het tv-programma toonde bewakingsbeelden van een man die probeerde te pinnen met de pas die gestolen werd bij de beroving. Ook waren er uitgebreide signalementen te zien van drie van de vier daders.

Autosleutels

Op 18 maart rijdt de 56-jarige automobilist rond 18.30 uur vanuit Hoogezand richting het centrum. Een auto achter hem geeft lichtsignalen, dus besluit de man te stoppen op de Bedumerweg.

Drie mannen stappen uit de auto achter hem. Plots gaat de deur van zijn auto open en krijgt de man harde klappen, vooral op zijn hoofd. Eén van de vier verdachten gooit de autosleutels op de weg en de mannen gaan er met de portemonnee van de bestuurder vandoor met daarin cash geld en een pinpas.

Bewakingsbeelden

Met de pinpas probeert een man kort na middernacht te pinnen bij een automaat aan de Griffeweg in Stad.

Drie keer voert hij de verkeerde pincode in en de pinpas wordt ingeslikt. De pinactie is vastgelegd. Op die beelden is ook een witte bestelauto te zien die mogelijk van de man was die probeerde te pinnen, of anders van een belangrijke getuige.

Volgens het slachtoffer, die de bewakingsbeelden ook heeft gezien, is de man die probeerde te pinnen niet een van de drie inzittenden. De politie zegt dat het kan gaan om een handlanger of de automobilist van de achtervolgende auto.

Signalement

De signalementen van de drie mannen zijn: een lichte huidskleur, twee van de drie hadden een goudkleurig blik bier in de hand en een van de daders sprak met een Gronings accent. Volgens de politie is één van de mannen ongeveer 1.90 meter lang en de twee anderen rond de 1.70 tot 1.75 meter. Na de beroving reden de mannen weg over de Bedumerweg in de richting van de Asingastraat.

Bekijk voor de exacte signalementen en meer informatie de bijgevoegde video van Opsporing Verzocht



De politie meldt inmiddels acht tips binnen te hebben gekregen.