Arjen Lubach maakt kans op Televizier-Ster en Lovie Award

Tijdens het Televizier-Gala op 9 oktober wordt bekendgemaakt wie zich de winnaar mag noemen van de prestigieuze tv-prijs. In 2017 won Lubach al de Gouden Televizier-Ring voor het programma Zondag met Lubach.

Lovie Award

Lubach heeft met zijn programma kans op nog een prijs. Ook dit jaar is hij in de race voor een Lovie Award. Hij won al twee keer eerder bij de Lovie Awards, die ook wel de 'Oscars van het Europese web' worden genoemd.

UEFA Nations League

De cabaretier en presentator doet mee voor de prijzen met de video waarin wordt uitgelegd wat de - vrij ingewikkelde - regels zijn van het voetbaltoernooi UEFA Nations League. Het filmpje is genomineerd in de categorie internetvideo - sport. De video is tot nu toe bijna een miljoen keer bekeken.

America First

Vorig jaar viel Lubach in de prijzen met een filmpje over de Amerikaanse wapenlobbyclub NRA. Het jaar ervoor kreeg hij een Lovie voor het bekende filmpje 'America First, The Netherlands Second', bedoeld als boodschap voor de Amerikaanse president Donald Trump.

