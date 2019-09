EK zaalvoetbal komt in 2022 naar MartiniPlaza (update)

Het Europees kampioenschap futsal wordt in 2022 voor een deel in MartiniPlaza in Stad gehouden. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA besloten.

De KNVB stelde zich met vijf andere landen kandidaat voor de organisatie van het toernooi. Portugal, Frankrijk en Nederland waren volgens de UEFA de drie landen met het beste bid. Nu heeft de voetbalbond de knoop dus doorgehakt.



Samen met Amsterdam

De Ziggo Dome in Amsterdam is de andere speellocatie. De concertzaal wordt decor voor twintig wedstrijden, inclusief de finale. De andere twaalf wedstrijden worden in Groningen afgewerkt.

De Europese eindronde van 2022 wordt het grootste EK zaalvoetbal ooit, met zestien deelnemende landen in plaats van twaalf. Als gastland is Nederland automatisch geplaatst.



WK

De KNVB mocht in 1989 al eens het WK zaalvoetbal organiseren. Oranje haalde toen de finale in Ahoy, waar het verloor van Brazilië.

Trotse directeur

Directeur Willem de Kok van MartiniPlaza zegt 'trots' te zijn op de toezegging.

'Daar zijn we heel blij mee. We zijn steeds bezig om onze positie als topsportlocatie te benadrukken. Dat doen we met Donar en Lycurgus, maar ook met de handbalvrouwen die hier in huis waren. Dit past mooi in die lijn.'

Huiswerk te doen

Het toernooi brengt volgens De Kok nogal wat met zich mee als het om de uitstraling en invulling van de speellocatie gaat.

'Ik denk dat de hele accommodatie in beslag genomen wordt. Alle details moeten nog wel uitgewerkt worden. Denk aan de inrichting van de hallen, met alle faciliteiten, verlichting en boarding. Dat moet allemaal volgens de regels van de UEFA. Maar we hebben nog even om ons huiswerk te doen.'

Dit bericht is aangevuld met een reactie van de directeur van MartiniPlaza.