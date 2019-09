Midden-Groningen tóch reservegemeente voor wietproef

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: 'Het is ook niet zo, dat we per se meedoen' (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Volgens burgemeester Adriaan Hoogendoorn staat zijn gemeente klaar om in te stappen als een van de tien deelnemende gemeenten uit het project stapt. De gemeenten Groningen, Almere, Arnhem, Breda, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad doen mee met de proef.

Goedgekeurde telers

De wietproef houdt in dat er vanaf 2021 legaal geteelde wiet wordt verkocht in de coffeeshops. De wiet wordt geteeld door landelijk goedgekeurde telers.

Hoogendoorn benadrukt dat het momenteel 'niet aan de orde is' dat Midden-Groningen alsnog meedoet aan de proef, en zegt hij: 'Het is ook niet zo, dat we per se meedoen als er een gemeente afvalt.'

Maximum tien

Volgens de burgemeester is het bijvoorbeeld denkbaar dat het Rijk dan besluit om verder te gaan met negen gemeenten. In het regeerakkoord is een maximum van tien deelnemende gemeenten afgesproken. Maar ook de gemeente zelf kan zich alsnog negatief uitspreken over deelname.

'Controle gemeente'

Eerder werd al bekend dat Midden-Groningen ook een 'controle gemeente' is. Dat houdt in dat de gemeente cijfers en data moet leveren aan het Rijk dat kan worden gebruikt als vergelijkingsmateriaal.

