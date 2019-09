Trouwen op de middenstip of in de kroeg? Het kan binnenkort in Pekela

Wil je trouwen op de middenstip van je plaatselijke voetbalclub? Of sta je tijdens het 'ja-woord' liever met een biertje in de hand in je favoriete stamkroeg? Het kan vanaf 1 januari in de gemeente Pekela.

Op dit moment kun je in Pekela alleen trouwen in het gemeentehuis en in het Albatrosgebouw in Nieuwe Pekela.

Aanpassing

Volgens SP-wethouder Hennie Hemmes willen steeds meer mensen op een andere locatie trouwen dan de twee waar dat op dit moment kan. 'Wij willen inspelen op de behoefte van de inwoners', zegt hij.

Die behoefte bleek in november 2017 al te leven bij Hans en Harma uit Oude Pekela. Zij wilden tijdens de jaarwisseling trouwen. En dan niet op het gemeentehuis, maar gewoon thuis. Dat zorgde destijds voor nogal wat ophef. De gemeente bracht 1500 euro in rekening. Het stel vond dat veel te veel geld. Zij zouden immers thuis trouwen en geen kosten maken op het gemeentehuis.

Uiteindelijk kregen Hans en Harma toestemming om tijdens de jaarwisseling te trouwen. Maar er zijn veel meer varianten, vertelt Hemmes.

Middenstip

De wethouder: 'Het kan best zijn dat mensen willen trouwen op de middenstip van voetbalvereniging Noordster of Pekelder Boys. Of misschien wel bij één van de molens.' Het is niet dat dat zomaar kan. Er moet een aanvraag ingediend worden en de locatie moet aan enkele voorwaarden voldoen.

'Op de middenstip trouwen is hartstikke leuk, maar er moet natuurlijk wel een tentje staan waar de trouwambtenaar onder kan schuilen als het begint te regenen', aldus Hemmes. 'En verder kan eigenlijk alles. Wij geven het vrij, mensen mogen het helemaal zelf invullen.'

Nog even geduld

Verliefde koppels die in Pekela op ludieke locaties willen trouwen moeten nog wel even geduld hebben. Vanaf 1 januari 2020 moet het mogelijk zijn om te trouwen waar je wilt. Over de exacte kosten kan de gemeente nog weinig zeggen. Daar wordt nog naar gekeken.

