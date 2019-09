Meedenaren kijken uit naar nieuw multifunctioneel centrum: 'Het wordt prachtig!'

'Fantastisch!' en 'Dit bevalt ons uitstekend.' Het is zomaar een greep uit de reacties van Meedenaren op de eerste tekeningen van het nieuwe multifunctionele centrum in het dorp.

Dinsdagavond konden de dorpsbewoners in het dorpshuis voor het eerst ontwerpen bekijken van het toekomstige centrum. Het moet onderdak bieden voor de basisschool, sportverenigingen en de dorpsvereniging. En daarmee krijgt een dossier dat al decennia in het dorp speelt voor het eerst een gezicht.

'Eindstreep in zicht'

'Ik heb er heel veel zin in', zegt Peter de Haan. Hij is als voorzitter van de dorpsvereniging al jaren betrokken bij de plannen. 'We hebben er al ontzettend veel energie in gestoken. Het is heel mooi dat we nu op tekeningen kunnen zien dat de eindstreep in zicht is.'

Miljoenenplan

Met de plannen voor het nieuwe multifunctionele centrum is een slordige 5,4 miljoen euro gemoeid. Dat is volgens wethouder Erik Drenth (CDA) goed te verantwoorden. 'Het is heel veel geld, zeker. Maar zo'n gebouw in het hart van het dorp waar alle verenigingen en de school in zitten, dat is voor mij ook aardig wat waard.'

Volgens de wethouder is het slopen van het oude gebouw en een nieuw centrum terugbouwen op termijn ook goedkoper.

Oude dorpshuis gesloopt

Tijdens de bouw blijft het oude dorpshuis lang in gebruik. Als alles goed verloopt kunnen de verenigingen al gebruik maken van het dorpshuisgedeelte voordat de bouw voltooid is. Daarna wordt het oude dorpshuis gesloopt.

De aanwezige dorpsbewoners zijn in elk geval lovend over de plannen. 'Het wordt prachtig!', zegt De Haan. 'Met de meeste dingen die wij wilden is rekening gehouden.'

'We hopen dat het nu zonder al te veel rimpels af komt. Dan hebben we over twee jaar een mooi gebouw waar het hele dorp zich bij thuisvoelt.'

