Vakbonden weigeren overleg met ziekenhuizen; acties gaan door

'Wij zijn uitgenodigd voor een zogeheten formeel overleg', zegt FNV-bestuurder Harma Schrage. 'Als wij daar gehoor aan geven, zou dat betekenen dat we met onze acties moeten stoppen. Dat gaan we niet doen. Wij gaan eerst verkennen of er onderhandelingsruimte is bij de werkgevers, want als hun eindbod op tafel blijft, vált er weinig te overleggen.'

De bonden hebben dit de NVZ inmiddels formeel laten weten.

Zondagsdiensten

Dinsdag kondigden de bonden aan dat er volgende week donderdag zondagsdiensten worden gedraaid in onder meer het Martini Ziekenhuis in Groningen. Dat betekent dat operatiekamers dicht gaan, evenals tientallen andere afdelingen. De spoedeisende hulp blijft wel doordraaien.

Vorige week legden medewerkers van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) in Scheemda het werk al neer.

Met de stakingen wil het ziekenhuispersoneel hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden afdwingen. Ook willen zij dat er maatregelen worden genomen om de werkdruk te verlichten.

Meerdere dagen achter elkaar

Schrage sluit niet uit dat er in de toekomst meerdere dagen achter elkaar actie wordt gevoerd: 'Als het maar binnen de grenzen blijft van wat toelaatbaar is voor patiënten, want dat vinden we wel belangrijk.'

Volgens de vakbondsbestuurder tonen de meeste patiënten begrip voor de acties. 'Zij zien ook wel dat als we op de oude voet verder gaan, dat het uiteindelijk ten koste gaat van de zorg. Dit is één dag even lastig, maar dit levert uiteindelijk een betere cao op, waardoor wij werknemers voor de ziekenhuizen kunnen behouden.'

