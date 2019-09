Dit weekend in Groningen: Sky-high, muziek in Delfzijl en de Tocht om de Noord

Van Delfzijl tot Stad en van Veendam tot aan Leek. Dit weekend is er weer van alles te doen. Wij doen een greep uit de evenementen in onze provincie.

Brandweer jubileert

De brandweer in Leek bestaat 200 jaar en viert dat met een rondrit en een open dag. Zaterdag om 9 uur vertrekken verschillende brandweervoertuigen vanaf het voormalige Dusseldorptrerrein aan de Hoofdstraat in Midwolde naar het Evenemententerrein in Leek. Van 10 tot 16 uur zijn de voertuigen hier van dichtbij te bekijken.

Rondvlucht met een Dakota

De Koninklijke DC-3 Dakota 'Prinses Amalia' maakt zowel zaterdag als zondag rondvluchten van 30 of 75 minuten boven onze provincie en de Waddeneilanden. Voor vertrek lopen de passagiers rond het vliegtuig en vertelt de piloot het levensverhaal van de 'Prinses Amalia'. De zaterdag zit inmiddels vol, maar voor zondag zijn er nog (betaalde) plekken.

De 'Prinses Amalia' tijdens een eerder bezoek aan Groningen Airport Eelde



Muziekfestival Delfzijl

Blijf je liever met beide benen op de grond, dan is het tweedaagse Muziekfestival Delfzijl misschien iets voor jou. Het programma in het centrum van Delfzijl start zaterdag om 13 uur. Later in de middag wordt een muzikale ode aan het Grunnens Laid gebracht op het Molenbergplein. In de avond staat een muziekshow gepland op dezelfde locatie. De zondag staat vanaf 13 uur in het teken van de Delfzielster Dweildag op de Havenboulevard.

Tocht om de Noord

Actievelingen kunnen dit weekend aan de wandel tijdens de Tocht om de Noord. Dit jaar leiden de routes langs oude fabrieken in Groningen. Beide dagen kan er worden gestart tussen 6 en 11 uur in Veendam. De afstand is 80 kilometer verspreid over twee dagen, maar er is ook een keuze voor kortere etappes van 40 of 20 kilometer.

In de scrum

Wil je kind sporten, maar weet hij of zij nog niet welke sport? Dan biedt de open dag van de Groningen Giants misschien uitkomst. De vereniging in Stad laat kinderen zondag tussen 13 en 17 uur kennismaken met American Football. Er word gezorgd voor schouderpads, een helm en een bitje, dus je hoeft alleen nog maar sportkleding mee te nemen.

In 2016 maakte RTV Noord een item over het succes van American Football



Daar komt de bruid(egom)

Heb je trouwplannen, maar weet je nog niet hoe dé dag eruit gaat zien? Op de Bruidsbeurs Nienoord laten standhouders de laatste trends in trouwvervoer, bloemen, muziek, bruiloftskleding en bruiloftsfotografie zien. De beurs begint zondag om 11 uur en duurt tot 17 uur.