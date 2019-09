Dit Was De Week: 'Wat gebeurt hier joh?'

Het zal je maar gebeuren. Zit je rustig een biertje te drinken op het terras, word je ineens met een mes gestoken. Dat - en meer - was deze week in het nieuws.

In Dit Was De Week praten we je elke zaterdag bij over het belangrijkste nieuws uit de provincie.

'Zonder iets te zeggen stak hij'

'We waren halverwege met ons biertje, toen een man ineens vanaf de straatkant kwam aanlopen. Zonder iets te zeggen stak hij een vriend van me met een mes in zijn nek. En ik dacht: Wat gebeurt hier joh?'

Een 67-jarige man stak woensdagavond in op mensen die op het terras van de Drie Gezusters in Stad zaten. Een aantal bezoekers raakte daarbij gewond. Het café bedankte een dag later bezoekers voor hun begrip en medewerking tijdens het inrekenen van de man.

'Volstrekt schaamteloos'

De NAM heeft de Nederlandse overheid gedreigd de gaskraan in Groningen voortijdig dicht te draaien. Dat staat zwart op wit in een geheim verslag dat in handen is van RTV Noord.

Vanuit de Tweede Kamer wordt geschokt gereageerd. 'Dit is chantage', zegt Frank Wassenberg (PvdD). 'Ik heb er geen ander woord voor. Ze zeggen gewoon: het gebeurt op onze voorwaarden en anders trekken we de stekker eruit. Volstrekt schaamteloos.'

De NAM zelf heeft een totaal andere lezing. Het olie- en gasconcern noemt het 'een belachelijke en absurde suggestie' dat zij gedreigd zouden hebben met het voortijdig dichtdraaien van de gaskraan.

'Wat mij vooral dwars zit, is de insinuatie dat we zouden dreigen het Groningengasveld in te sluiten en dat we Nederland in de kou zouden zetten', zegt algemeen directeur Johan Atema. 'Dat is echt onwaar en raakt mij, maar met name dit bedrijf in z'n ziel.'

'Ik wist helemaal niet dat je geen 113 kon bellen'

'Dit is een familiedrama, het is echt zo ontzettend zwaar.' Het zijn de woorden van een man uit Winschoten. Zijn stiefdochter maakte twee weken geleden een einde aan haar leven.

Het wrange: de jonge vrouw heeft midden in de nacht nog geprobeerd om hulp te zoeken, maar zij belde naar een verkeerd nummer. 'Zij heeft drie keer gebeld naar 113, maar dat nummer bestaat helemaal niet. Je moet 0900 0113 bellen om de Zelfmoordpreventielijn te pakken te krijgen. Dat is ons niet verteld.'

Het verhaal leidt tot veel verontwaardiging op sociale media. 'Ik wist helemaal niet dat je geen 113 kon bellen', schrijft iemand.

De politiek is aan zet, vindt de Zelfmoordpreventielijn. Staatssecretaris Paul Blokhuis neemt 'zo snel mogelijk' een besluit over het mogelijk aanpassen van het telefoonnummer naar 113.

'Een heerlijk ontbijtje'

'Het smaakt uitstekend, een heerlijk ontbijtje', zegt een man die is aangeschoven aan de met broodjes en beleg gevulde tafels in het Groninger Forum. Daar nemen zo'n driehonderd Groningers afscheid van burgemeester Peter den Oudsten. 'Dit is een leuke manier om afscheid te nemen. Ik vond Den Oudsten een goede burgemeester.'

Den Oudsten vertrekt niet met lege handen. Want hij is benoemd tot ereburger van de gemeente. En dan komt ook nog eens zijn portret in het stadhuis te hangen.

'Het is hier nooit een probleem geweest'

'Nog niet zo heel lang geleden hebben we per zaak tienduizend euro geïnvesteerd in rookruimte. Die investering moet wel worden terugverdiend.'

Cindy Wolt van Café Centrum in Delfzijl baalt van het besluit van de Hoge Raad om rookruimtes in horecagelegenheden te verbieden

Maar dat is niet wat Wolt het meest dwars zit. 'Tachtig procent van onze klanten rookt. Het is hier dus nooit een probleem geweest. Nu heb je het gevoel dat je gastvrijheidsbeleving niet klopt.' Bij slecht weer staan haar gasten voortaan in de regen te roken, want een overkapping is er niet.

'Het spijt me heel erg'

'Het spijt me heel erg, maar ik wist het niet. Anders had ik het wel anders geregeld.' Ondernemer Fokke Folkersma van Grillhuis Paddepoel in Stad biedt zijn excuses aan voor de stankoverlast die zijn nieuwe vloer veroorzaakte.

Wat was het geval? De brandweer werd gealarmeerd, vanwege een mogelijk gaslek in het winkelcentrum. Maar dat bleek dus de nieuwe vloer te zijn. Een aantal winkels opende later de deuren, sommige mensen klaagden over hoofdpijn.

Slotplaat

Minister Eric Wiebes was deze week weer in Groningen en was daarbij een beetje dom. Want hoezo, geen gordel om?