'Ik reken op een vol huis bij het EK zaalvoetbal in Groningen'

'Je hoopt in eerste instantie dat het EK naar Nederland komt, maar dat het dan zelfs in je eigen stad gehouden mag worden, dat is helemaal geweldig.'

Zaalvoetballer Yoshua St. Juste uit Marum - de broer van ex-Feyenoord- en Heerenveen-voetballer Jeremiah - is blij dat de UEFA de organisatie van het Europees kampioenschap futsal in 2022 heeft toebedeeld aan Nederland.

Ik ga er alles aan doen om er bij te kunnen zijn Yoshua St. Juste - zaalvoetbalinternational

Groningen is extra motivatie

De eindronde van 2022 wordt het grootste EK zaalvoetbal ooit, met zestien deelnemende landen. Twintig duels worden gespeeld in de Ziggo Dome in Amsterdam, twaalf wedstrijden in MartiniPlaza in Groningen.

Voor routinier St. Juste is dat een extra motivatie: 'Ik ga er alles aan doen om daar bij te kunnen zijn. Dan ben ik 30, dan moet ik fit genoeg zijn om te kunnen deelnemen. Hopelijk ben ik dan ook nog goed genoeg', zegt hij lachend in het Radio Noord-programma Edwin op Noord.

Geen favoriet, maar wel kans

De oud-speler van Leekster Eagles, die op dit moment uitkomt voor landskampioen Hovocubo uit Hoorn, kwam zelf één keer eerder op een EK in actie. 'Toen verloren we ruim van Rusland en Portugal, de absolute top. Maar we zijn steeds verder in onze ontwikkeling.'

'We zullen bij het EK zeker geen favoriet zijn, maar kans heb je altijd. Je hebt ook een beetje geluk nodig bij de loting', stelt St. Juste.

Jammer dat het nog even duurt, maar dan hebben we wel iets moois om naartoe te werken Yoshua St. Juste - zaalvoetbalinternational

Sport leeft in Groningen

En wie weet komen er onverwachte krachten los doordat Oranje thuisvoordeel heeft. 'Als het publiek erachter gaat staan, kun je altijd wat extra's geven. Ik hoop dat we vooral in Groningen moeten spelen.'

Maar ook als dat niet het geval is, verwacht St. Juste dat Groningen het EK zaalvoetbal omarmt. 'Sport leeft enorm hier in Groningen, dus ik reken op een vol huis. Jammer dat het nog even duurt, maar dan hebben we wel iets moois om naartoe te werken.'

