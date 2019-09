Getergde directeur NAM: 'Deze beschuldiging raakt dit bedrijf in de ziel'

Dat zegt het olie- en gasconcern in reactie op berichtgeving van RTV Noord. Die gaat over onderhandelingen over de aansprakelijkheid voor de aardbevingsschade. In een verslag van een overleg staat dat de NAM zegt de gaskraan mogelijk voortijdig te moeten dichtdraaien. Dat zou grote gevolgen kunnen hebben voor ons land.

De NAM liet het in eerste instantie bij een korte schriftelijke reactie, maar wilde uiteindelijk toch uitgebreider reageren bij monde van algemeen directeur Johan Atema. De directeur vindt dat de NAM in eerste instantie niet scherp genoeg op de berichtgeving heeft gereageerd. Dat neemt hij zichzelf en zijn bedrijf kwalijk.

'Geen dreigen of chanteren'

Maar bovenal is hij teleurgesteld in de beschuldiging die richting de NAM wordt geuit. 'Wat mij vooral dwars zit, is de insinuatie dat we zouden dreigen het Groningengasveld in te sluiten en dat we Nederland in de kou zouden zetten', zegt Atema. 'Dat is echt onwaar en raakt mij, maar met name dit bedrijf in z'n ziel.'

Atema is aangedaan door de berichtgeving en de commotie die daardoor is veroorzaakt. 'Wij hebben altijd gestaan voor leveringszekerheid. Nu wordt geïnsinueerd dat we ergens zouden dreigen of chanteren. Dat is echt, echt onterecht.'



Dit is de passage uit het veelbesproken verslag waar het om draait, genoteerd tijdens onderhandelingen op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waar NAM-directeur aardbevingen Thijs Jurgens en een collega met vier ambtenaren onderhandelen. Dit is de passage uit het veelbesproken verslag waar het om draait, genoteerd tijdens onderhandelingen op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waar NAM-directeur aardbevingen Thijs Jurgens en een collega met vier ambtenaren onderhandelen. 'Dhr. Jurgens geeft aan dat zolang NAM de aansprakelijkheid houdt, NAM zal moeten acteren om de veiligheid zo snel mogelijk te garanderen. Dat betekent dat NAM volledig inzet op veiligheid, maar een probleem heeft met andere zaken. NAM financiert geen kosten vanuit gewekte verwachtingen. Als de bestuurlijke partijen hier wel op in willen zetten, dan kan dat alleen als dit samengaat met een instructie van EZK (Economische Zaken en Klimaat, red.) en de overgang van de aansprakelijkheid naar een andere partij. Zo niet, wordt NAM gedwongen om eerder het gasveld te sluiten dan wat praktisch is voor Nederland.'

Felle politieke reacties

In politiek Den Haag worden de woorden van NAM-directeur Jurgens door diverse Tweede Kamerleden wél als dreigement gezien. 'Dit is chantage', klinkt het onder meer.

'We praten er al jaren over hoe we de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk omlaag kunnen krijgen', zegt Atema getergd. 'Daar is niets geheims aan en al helemaal niet in de orde van dreigen of chantage. Wat me raakt is de insinuatie van Kamerleden en ook anderen die beweren dat NAM weer iets heeft gedaan dat niet klopt, terwijl wij erg goede intenties hebben.'



'Het is gewoon niet waar'

'Ik heb nergens gezien dat wij hebben gedreigd of gechanteerd', stelt Atema. 'Ik zie alleen verslagen waarin staat hoe we samen kunnen besluiten om te komen tot een lagere gasproductie, waarbij de beslissing bij de minister ligt. Jullie quoten hier denk ik iemand die zelf notulen heeft zitten maken, maar ik kan je verzekeren dat het gewoon niet waar is.'





