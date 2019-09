Bekroonde Groningse bruidsfotograaf stopt en kiest voor avontuur in buitenland

Na meer dan duizend bruiloften gefotografeerd te hebben, vindt bruidsfotograaf Kars Tuinder het mooi geweest. Hij wil zich richten op een andere soort fotografie en heeft een wens die hij in het buitenland in vervulling laat gaan.

De Stadjer staat bekend als één van de beste bruidsfotografen in de wereld. Zo heeft hij al meerdere gerenommeerde prijzen op zak. Tuinder won een National Geographic Award en hij is met zijn fotoserie 'Closed Buttons' in het Wall House van het Groninger Museum te zien.

Niet te zoet

Zijn foto's kenmerken zich door het kunstzinnige. 'Ik hield niet zo van dat traditionele zoete. Ik heb mijn eigen stempel proberen te drukken op de foto's. En dat sprak bruidsparen blijkbaar aan', vertelt Tuinder.

Hij kijkt terug op plezierige jaren waarin hij ook veel met bruidsfotograaf Benaissa El Yamani heeft samengewerkt. 'Ik heb er al die 22 jaar van genoten'.

Kleine bruiloften

Tuinder heeft tijdens al die bruiloften veel gezien en meegemaakt. Hij vond vooral de kleinere bruiloften leuk om te doen. 'Iedereen kent elkaar daar goed en de sfeer is wat intiemer. Ook als fotograaf ben je dan wat vrijer om te gaan en staan waar je wilt', vertelt hij. Na 22 jaar stopt Tuinder met zijn bedrijf.

Eén van de leuke dingen aan het werk vond hij de verantwoordelijkheid om er iets moois van te maken en één van de gelukkigste momenten in het leven van de paren goed vast te leggen. 'Als mensen hun gevoel van die dag herkennen in de foto's, dan ben ik blij.'

Leeffeesten

Naast bruiloften heeft Tuinder ook leeffeesten gefotografeerd. 'Die waren mooi. Na het overwinnen van een zware ziekte werd dan het leven gevierd.'

Waar zijn de bruid en bruidegom?

Ook heeft de fotograaf wel eens meegemaakt dat hij voor een dichte deur stond. 'Ik schoot echt in de stress. ik was bang dat ik het stel gemist had. Maar het bleek dat de trouwerij afgelast was en het paar niet meer ging trouwen. Ze waren alleen even vergeten de fotograaf af te bellen', vertelt hij.

In zijn begintijd heeft hij een keer meegemaakt dat het trouwboek nooit is opgehaald. 'Toen ik het bij het stel wilde langsbrengen, was het huis leeg en waren ze met de noorderzon vertrokken. Waarschijnlijk was er sprake van een echtscheiding. Er is ook nooit betaald', zegt hij. Dat waren voor hem leermomenten.

Zenuwachtige ceremoniemeesters

Natuurlijk legde Tuinder wel de traditionele momenten zoals de ring, de eerste zoen als getrouwd stel en het jawoord goed vast. Om dat moment er goed op te krijgen is hij nooit zenuwachtig geweest. 'Nee, ik werd altijd het zenuwachtigste van sommige ceremoniemeesters. Die wilde van alles en sleuren je alle kanten op. Haha, die zijn zelf vaak heel zenuwachtig.'

De buitenlandse bruiloften waren in het begin leuk volgens Tuinder, maar nu vond hij de opdracht in Groningen fijner. 'Ik was veel tijd kwijt aan het reizen en de dagen in die verre oorden waren lang. Nu vind ik het wel fijn als het gewoon in Groningen is.'

Andere richting op

De laatste tijd hield Tuinder zich steeds meer bezig met kunstfotografie. 'Ik ben nu 44 en vind het tijd voor iets anders. Ik begon steeds meer tijd te besteden aan de kunstfoto's. Daar kan ik ook echt mijn eigen stempel op drukken.'

Tuinder is de wereld afgereisd. 'Ik probeer de ogen van de kijker te openen, door de ogen van de mensen af te plakken', vertelt hij.



Over een paar maanden verhuist Tuinder naar Bangkok. Hij heeft altijd al wat met Thailand gehad. 'Ik wil daar samen met mijn vriend een themahostel beginnen. Dat staat dan helemaal in het teken van de fotografie. Je kan er fotocursussen doen en natuurlijk slapen. Er zijn daar nog niet zo veel foto-opleidingen', vertelt Tuinder. Hij heeft zin in zijn nieuwe avontuur. 'Ik hou van nieuwe uitdagingen.'

