Meerderheid politiek Pekela ziet komst van een zonnepark wel zitten

Het opmerkelijke: daar waar normaal gesproken veel weerstand is tegen zonneparken, heeft geen enkele Pekelder bezwaar ingediend.

Zonnepark



Het park komt langs de Raadhuisweg tussen Oude Pekela en het Emergobos en moet in totaal 79 hectare groot worden. Het stuk land wordt nu nog gebruikt voor akkerbouw. Het is de bedoeling dat er zestig hectare zonepanelen op het land wordt gelegd. Negentien hectare is bedoeld om het park mooi weg te werken.

Het is het eerste en voorlopig ook direct het laatste relatief grote zonnepark waar in Pekela toestemming voor gegeven wordt. De raad heeft afgesproken om in eerste instantie een park van maximaal 75 hectare toe te staan.

In die afspraak staat niet concreet beschreven of dat aantal geldt voor de totale grootte van het park, of het daadwerkelijk aantal hectare dat specifiek gebruikt wordt voor zonnepanelen. Daarom zorgt de vier extra hectare niet voor problemen bij een meerderheid van de raad.

Geen bezwaren



Het plan voor het zonnepark heeft zes weken ter inzage gelegen. In die periode kunnen Pekelders bezwaar indienen. Daar heeft niemand gebruik van gemaakt. Ter vergelijking: in de gemeente Oldambt wordt al jaren gesteggeld over een zonnepark in Finsterwolde.

Ook in gemeenten als Midden-Groningen en Westerwolde was veel weerstand tegen zonneparken.

Niet unaniem



De raad van Pekela heeft niet unaniem voor het park gestemd. De SP en PVV zeggen 'nee'. De SP hamert op het gebiedsfonds. Dat is een potje waar de ontwikkelaar geld in moet stoppen dat de regio ten goede komt. Daar wordt de komende dertig jaar jaarlijks zo'n 50.000 euro ingestopt. Waar dat geldt voor wordt gebruikt, moet nog besloten worden.

Pim Siegers van de SP: 'Wij krijgen de komende dertig jaar dus in totaal 1,5 miljoen euro. Als de verwachte winst drie miljoen euro is, is 1,5 miljoen veel geld. Maar als de winst vijftien miljoen is, dan is het maar tien procent. Dat is echt veel te weinig.'

'Onverkropbaar'

Siegers wil inzicht in het verdienmodel van de initiatiefnemer, maar dat gaat niet gebeuren vertelt burgemeester Jaap Kuin: 'Het is een particuliere ondernemer. Hij hoeft ons de winst niet te vertellen.'

Reden voor de SP om niet met het park in te stemmen. De socialisten: 'Als zonneboeren miljoenen winst van ons land halen en daarvan slechts een schijntje bijdragen aan de samenleving is dat onverkropbaar.'

De PVV ziet ook niks in het park. De partij vindt het onder andere zonde van de natuur als een groot stuk akkerland verstopt wordt onder zonnepanelen.

Regionaal regelen



Wethouder Jaap van Mannekes heeft toegezegd dat hij gaat kijken of de aanleg van het park en het onderhoud daarvan door bedrijven uit de regio uitgevoerd kan worden. Als niks tegen zit, is het park binnen twee jaar in gebruik.

