RTV Westerwolde wil opheldering over pinautomaat: 'Waarom is niet overlegd?'

Het bestuur van RTV Westerwolde wil weten waarom niet is overlegd met betrokkenen over het plaatsen van een pin-unit op de parkeerplaats voor het pand in Vlagtwedde. Het gevaarte zorgt volgens de lokale omroep nu voor parkeerproblemen en onveilige situaties.

De lokale omroep zegt in december 2018 een klacht te hebben ingediend, maar claimt dat de gemeente nooit heeft gereageerd. Ook na twee herinneringsmailtjes kwam er geen reactie.

Klacht genegeerd

'Is deze werkwijze een gebruikelijke procedure voor de gemeente Westerwolde?', vraagt het bestuur van de lokale omroep zich af. 'Mensen die een serieuze klacht hebben negeren? Kennelijk in de hoop dat zij er niet meer op terugkomen en het onderwerp als afgedaan beschouwd kan worden.'

Het bestuur wendt zich daarom nu tot de gemeenteraad. 'Ik hoop alsnog een antwoord te krijgen op de klacht uit december 2018', zo staat in die brief.

Geprobeerd te bellen

De gemeente Westerwolde nuanceert de uitspraken van de lokale omroep. Wethouder Bart Huizing zegt dat er contact is geweest over de klacht met de verhuurder van het pand. 'Zij zouden het gaan communiceren met RTV Westerwolde. Waarom dat niet gebeurd is, weet ik niet.'

Ook zou er geprobeerd zijn om het bestuur van RTV Westerwolde te bellen, maar 'de mevrouw die de brief heeft geschreven was er toen niet'. Daarnaast zou er voordat de pin-unit is geplaatst wel degelijk overlegd zijn met partijen die de omwonenden moeten vertegenwoordigen. Bart Huizing: 'We hebben gesprekken gehad met de dorpsraad.'

Het wachten is op het eerste ongeluk Bestuur RTV Westerwolde

Gevaarlijk

Eerder schreef de lokale omroep dat de pin-unit gevaarlijk is: 'De ongelukkige plaatsing van deze enorme unit levert reeds vanaf de eerste dag overlast en gevaarlijke situaties op. Men blokkeert met auto's de oprit en toegang van het gebouw.'

'Ook parkeren mensen tegen de rijrichting in en rijden na het pinnen weg, ook half tegen het verkeer in. De Wilhelminastraat is een zeer drukke straat met diverse in- en uitritten en veel fietsverkeer. Het wachten is op het eerste ongeluk.'

Oplossing

RTV Westerwolde hoopt dat er een oplossing gevonden wordt. 'Onze voorkeur gaat uit naar verplaatsing van de pin-unit naar een veiligere plek', zo staat in de brief. Voorzitter Rien de Heer: 'We willen dit op een nette manier met de gemeenteraad oplossen.'

Woensdagavond behandelt de gemeenteraad van Westerwolde de ingekomen brief.

RTV Westerwolde wil dat de pinautomaat van de parkeerplaats verdwijnt (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

