Gedeputeerde over uitspraak NAM: 'Wat een onnozelheid'

'Ik werd vanmorgen wakker met dit nieuws en dacht: wat gebeurt hier nu weer? We hebben echt een groot probleem in het bevingsgebied en als je dit dan leest, denk je: wat een onnozelheid.'

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken van de provincie Groningen reageert op het nieuws dat de NAM vorig jaar stelde de gaskraan in Groningen voortijdig dicht te moeten draaien als het Rijk de aansprakelijkheid voor de gevolgen van de gaswinning niet zou overnemen en wanneer het bedrijf voor meer moest betalen dan alleen voor de veiligheid. Dat staat in een verslag dat in handen is van RTV Noord.

'Dit helpt niet'

'Als we ons concentreren op gas naar nul en de versterkingsoperatie, dan zijn we bezig. Dit helpt niet', zegt Van Dekken. 'Als continu aan tafel wordt geprobeerd te onderhandelen over geld en als juridische wapens in de strijd worden gegooid, dan past dat niet bij de manier waarop hier de problematiek moet worden aangepakt.'

Schrijnend

In een reactie wijst de NAM op de context waarin uitspraken zouden zijn gedaan. Van Dekken: 'Tegelijkertijd zegt NAM dat de uitspraken kloppen. Feit is dus dat het gezegd is en dat is behoorlijk schrijnend.'

Lees ook:

- Geheim document: NAM dreigde Nederland in de kou te zetten

- Bodem Beweging en Gasberaad over houding NAM: 'Dit is ongehoord'