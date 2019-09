Warming-up: PSV - FC Groningen

Het zal voor oud-FC Groningen-speler Ritsu Doan een bijzondere wedstrijd worden. De verwachting is dat hij niet aan de aftrap staat, maar het zal voor hem toch bijzonder zijn om zijn oud-teamgenoten te mogen begroeten in Eindhoven.

Een dikke maand geleden was de Japanner nog in dienst van FC Groningen en scoorde hij nog in de thuiswedstrijd tegen FC Twente.

Ritsu Doan draagt sinds kort het PSV-shirt (Foto: Olaf Kraak/ANP Foto)

De vorm: FC Groningen

Door de overwinning van afgelopen zaterdag heeft FC Groningen weer wat lucht gekregen. Het puntenaantal is door de zege tegen PEC Zwolle opgelopen tot zeven en er werd zowaar twee keer gescoord. Het team van Danny Buijs staat goed en geeft verdedigend weinig weg. Het middenveld staat op dit moment goed met Matusiwa, El Messaoudi en Lunqvist.

Danny Buijs heeft zijn spelers proberen mee te geven dat ze vertrouwen moeten hebben in een resultaat. Hij heeft beelden laten zien van de wedstrijd die vorig jaar in Eindhoven werd gespeeld, waar de FC tot op het laatst kans had op een puntje. Ludovit Reis maakte toen zijn eerste eredivisiedoelpunt.

De vorm: PSV

De Eindhovenaren speelden zondag met 1-1 gelijk tegen Ajax. Het team van Mark van Bommel heeft op dit moment net zoveel punten als Ajax en staat op een gedeelde eerste plaats in de eredivisie. PSV kreeg slechts vier doelpunten tegen in de eerste zes wedstrijden van het seizoen. Er werd al vijftien keer gescoord en de voorhoede is wat dat betreft ook de meest gevaarlijke linie van de thuisploeg.

Donyell Malen scoorde in zijn eentje al meer dan heel FC Groningen bij elkaar. 7 tegen 6 voor de speler van PSV.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen zal zich voornamelijk moeten richten op verdedigen, zo stelde Danny Buijs dinsdag al vast. Op de momenten dat Groningen zelf de bal heeft, is het uitkijken geblazen. Een verkeerde inspeelpass kan ervoor zorgen dat de Eindhovenaren met hun snelheid voorin de boel direct overnemen en genadeloos toeslaan.

Het zal dus voornamelijk verdedigen worden, maar ook dan is het uitkijken met de kwaliteiten van PSV. FC Groningen zal verdedigend ijzersterk moeten zijn, aan de bal niet slordig en aanvallend af en toe een vuist moeten maken om een kleine kans op resultaat te hebben.

Historie

FC Groningen speelde veertig keer eerder in Eindhoven tegen PSV. Dertig keer won de thuisploeg. Negen keer werd het gelijk en de FC wist slechts één keer te winnen in het Philips Stadion. Dat was in 2014, toen werd het 2-3.

FC Groningen Live

De wedstrijd PSV - FC Groningen begint om 18.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live op Radio Noord start om 18.00 uur. Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion. Arjan Blaauw is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Samir Memisevic, Kaj Sierhuis, Nicklas Strunck Jacobsen en Gabriel Gudmundsson zijn geblesseerd. Michael Breij heeft de ziekte van Pfeiffer.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Padt; Van Hintum, Itakura, Te Wierik, Zeefuik; Matusiwa, El Messaoudi, Warmerdam, Hrustic; Lundqvist en Benschop.

Lees ook:

- Danny Buijs: 'PSV is de meest dodelijke ploeg in de counter'