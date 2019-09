Ollongren gaat met corporaties om tafel over verhuisvergoeding

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken wil met alle Groningse woningcorporaties in gesprek over de problemen rond de verhuisvergoeding.

Huurders in Middelstum trokken hierover vorige maand aan de bel. Ze moeten vanwege de versterking twee keer verhuizen, maar vinden de onkostenvergoeding veel te laag.

Kamervragen

SP-Kamerlid Sandra Beckerman stelde Kamervragen over de kwestie. Ollongren laat woensdag in antwoorden hierop weten begrip te hebben voor de situatie van huurders én woningcorporaties, omdat ze beiden niet om deze situatie hebben gevraagd.

'Omdat dit een terugkerend probleem is, zal ik het initiatief nemen om in overleg te treden met de NCG en woningcorporaties over de verhuisvergoedingen in dergelijke situaties', schrijft Ollongren.

Een groep van vijf huurders is vorige week niet tot een akkoord gekomen met Woongroep Marenland over de hoogte van de verhuisvergoeding. Marenland bood hen 9.000 euro, maar dat is volgens de huurders niet dekkend.

Vertraging

De woningcorporatie heeft de sloop van nieuwbouw van zestien woningen in Middelstum daarop tijdelijk stilgelegd. Volgens directeur Gerke Brouwer levert het conflict met de huurders minimaal zes maanden vertraging op.

Grote zorgen

De gemeente Loppersum maakt zich grote zorgen om de kwestie, aangezien de huizen op dit moment niet bevingsbestendig zijn. Een mediator heeft drie gesprekken gevoerd, zonder resultaat. Wethouder Pier Prins gaat op korte termijn nogmaals met beide partijen om tafel om toch nog tot overeenstemming te komen.

De Tweede Kamer praat aan het einde van de middag over de gaswinning in Groningen. Daarin komt de kwestie over de verhuisvergoeding ook aan bod.

