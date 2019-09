Tonko Ufkes krijgt Duitse prijs: 'Een goed verhaal is het mooiste wat er is'

Ufkes schrijft in het Westerkwartiers en publiceert onder meer in het Dagblad van het Noorden.

Niet de eerste Groninger

'Ik werd gebeld door een Duitse mevrouw en had eerst amper door waar het over ging,' vertelt de prijswinnende schrijver. 'Maar al snel begreep ik dat ik met mijn verhaal in het Westerkwartiers die prijs had gewonnen.'

De Freudenthalpreis wordt sinds 1957 jaarlijks uitgereikt door het gelijknamige Gesellschaft. Ufkes is niet de eerste Groninger die de prijs wint. Nina Werkman (2011), Aly Freije (2008) en Jan Glas (2006) gingen hem voor.

Een man, een vrouw en een ziekte

'De bonte vliegenvanger' heet het korte verhaal waarvoor Ufkes komende zaterdag 2500 euro in ontvangst mag nemen. 'Het verhaal gaat over een man, een vrouw en een ontmoeting. Tegelijkertijd gaat het over tegenslag, ziekte en een dappere manier om daar mee om te gaan', vertelt de schrijver.

De Freudenthalprijs is voor nog ongepubliceerde verhalen en gedichten in het Nedersaksisch. Het verhaal van Ufkes wordt pas in januari 2020 door het Gesselschaft zelf gepubliceerd. 'Maar iedereen mag het al vast lezen', zegt Ufkes. 'Als ze het daarna maar deleten.'

Bij een verhaal kan veel fout gaan

Tonko Ufkes publiceert sinds eind jaren '80 in het Westerkwartiers. Behalve zijn column voor het Dagblad van het Noorden schrijft Ufkes ook voor het Groningstalige Toal en Taiken en is hij hoofdredacteur van het online literaire tijdschrift Oader. Hij schrijft zowel poëzie als proza.

'Verhalen schrijven vind ik erg mooi en spannend', zegt de schrijver daar over.' Bij een verhaal kan veel fout gaan en daarom laat ik ze altijd eerst lezen door een vriend. Of het wel klopt in tijd bijvoorbeeld, of in perspectief. Dit verhaal is geschreven in de ik-vorm en dan moet je wel zorgen dat het helemaal in de ik-vorm is geschreven. Een goed verhaal is het mooiste wat er is, maar er kan veel fout gaan. Bij een gedicht van acht regels heb je daar minder last van.'

Groninger plat

De uitreiking van de Freudenthalprijs vindt zaterdag plaats in Walsrode, een plaats ten zuidoosten van Bremen. 'Dat gaat officieel op zijn Duits,' volgens Ufkes. 'Ik mag mijn verhaal in het Westerkwartiers voordragen. Wie wollen ganz gerne das Groninger plat mal hören, zeiden ze. Ik ben benieuwd wat ze er van meekrijgen.'