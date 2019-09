Heuvelman GSO neemt activiteiten Schipper Recycling over

Zijn bedrijf neemt het grootste deel van de activiteiten van Schipper over, maar niet de verwerking van zogeheten bodemassen. Dat is het afval uit grote verbrandingsovens.

Dwangsom

Het was juist dat bedrijfsonderdeel dat als een molensteen om de nek van Schipper hing, want in deze zogeheten slakken zitten zware metalen die de bodem verontreinigen.

De provincie legde in 2017 al een dwangsom op van 190.000 euro om de slakken te verwijderen, maar die boete is nooit betaald.

Failliet

Schipper Recycling ging half juli failliet, waarbij tien werknemers op straat kwamen te staan. De meesten hebben inmiddels elders werk gevonden.

Drie personeelsleden worden in dienst genomen door Heuvelman GSO.

Logische uitbreiding

Hans-Paul Heuvelman: 'Voor Heuvelman GSO is dit een logische uitbreiding van onze activiteiten. Door puin en grind toe te voegen aan onze producten versterken we onze positie als totaalleverancier voor de grond-, weg- en waterbouw. Op onze huidige locatie aan de Oosterwierum in Farmsum hadden we niet de mogelijkheid om verder uit te breiden. De locatie van Schipper Recycling geeft ons de ruimte die we zochten.'

Heuvelman vertelt dat overname van de verwerking van deze slakken, en dus ook de sanering van het terrein, voor zijn bedrijf niet interessant is. 'Het past niet in ons aanbod.. We hebben die grond ook niet nodig, dus de slakken liggen niet in de weg.'



Heuvelman GSO

Heuvelman GSO was onderdeel van waterbouwbedrijf Heuvelman Ibis tot het in 2018 zelfstandig verder ging.

Wat begon als grond- en slibverwerkingsbedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een onderneming die voor zowel de zakelijke als de particuliere markt grond levert, grondsaneringen uitvoert en transporten biedt.

Lees ook:

- Schipper Recycling in Farmsum failliet, giftig afval blijft liggen

- Schipper Recycling moet 190.000 euro betalen voor milieuvervuiling (2017)