Europese regels zitten brandweer dwars: 'We willen onze vrijwilligers niet kwijt'

Europese regels dwingen de brandweerkorpsen om over de invulling van de vrijwillige brandweer na te denken. 'Het Europese prinicipe is: gelijk werk moet gelijk betaald worden', legt Siske Klaassens van de Groninger brandweer uit.

Moet iets veranderen

De Veiligheidsregio Groningen telt zo'n 90 beroepsbrandweerlieden en werkt met ongeveer 750 vrijwilligers. 'Bij ons doen vrijwilligers hetzelfde werk als de betaalde brandweermensen', aldus Klaassens.

Een eenvoudige oplossing is er volgens hem niet. 'Vooropgesteld: wij willen onze vrijwilligers niet kwijt. Maar het is duidelijk dat er iets zal moeten veranderen.'

Vergoeding

Die verandering kan bijvoorbeeld zitten in het werk wat de vrijwilligers doen. Klaassens: 'We werken nu nog volgens het principe dat iedereen alles moet kunnen. Maar het kan zijn dat we de taken meer gaan verdelen, bijvoorbeeld tijdens de hulpverlening.'

Een andere optie is de vergoeding aanpassen. Maar hoe reeël is het om alle 750 vrijwilligers een volledig salaris te betalen? 'Dat zou een enorme kostenpost zijn.'

Afwachten

Welke oplossing er ook komt, de Veiligheidsregio Groningen is hierin overgeleverd aan de landelijke politiek. Veiligheidsminister Fred Grapperhaus komt eind dit jaar met een eerste advies.

Klaassens: 'We hebben op dit moment een heel hoog niveau bij de brandweer, juist ook door alle vrijwilligers. En dat willen we absoluut niet kwijt. Het is nu afwachten wat er in Den Haag wordt besloten.'

Moeilijker

Los van de Europese bemoeienis speelt er volgens Klaassens nog een tweede probleem: het wordt steeds moeilijker om überhaupt vrijwilligers te vinden. 'Vooral mensen die overdag inzetbaar zijn, zijn steeds lastiger te vinden.'

Lees ook:

- Groningen heeft de meeste brandweervrouwen, of toch niet?

- Gezocht: nieuwe helden voor de vrijwillige brandweer