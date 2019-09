Gemeente Groningen kan geen voogd aanstellen tegen verkoop Pepergasthuis

Het blijkt namelijk dat de gemeente Groningen de mogelijkheid tot het aanstellen van een voogd dertig jaar geleden heeft afgeschaft.

Boze rondjes door de kamer

'Toen ik vanmorgen werd gebeld door de journalist van het Dagblad van het Noorden die erachter kwam, heb ik wel even een paar boze rondjes door mijn kamer gelopen', geeft Van der Schaaf (PvdA) toe.

Lefier wil verkopen, gemeente niet

Woningbouwcorporatie Lefier wil het Pepergasthuis verkopen. Dat stuitte op veel weerstand, waarna de wethouder afgelopen vrijdag aankondigde een voogd aan te willen stellen.

Die voogd zou de verkoop moeten voorkomen. 'De verkoop past niet in de historische betekenis van het Pepergasthuis', zei wethouder Van der Schaaf afgelopen vrijdag. 'Het is zo'n belangrijk monument, dit moet in publieke of semipublieke handen blijven.'

Veel onderzoek

Van der Schaaf zegt veel onderzoek te hebben gedaan naar het aanstellen van een voogd. 'Je wilt als wethouder goede voorstellen aan de gemeenteraad doen. Als je dan iets cruciaals over het hoofd ziet, dan is het goed dat er journalisten zijn die ons behoeden voor verkeerde voorstellen.'

Hoop niet opgegeven

Van der Schaaf zegt de hoop op het tegenhouden van de verkoop nog niet opgegeven te hebben. 'We gaan nu rustig kijken wat we alsnog kunnen doen. We moeten alles uit de kast halen om de verkoop te voorkomen. Met die strijd moeten we gewoon doorgaan.'

Nieuwe verordening?

Hoewel de verordening waarop de wethouder zich baseerde in 1989 al werd afgeschaft, kan die misschien wel opnieuw worden ingesteld. 'In theorie is dat een optie', zegt de wethouder. 'Maar ik weet nog niet wat we precies gaan doen. Ik wil eerst rustig kijken of er andere manieren zijn om de verkoop te voorkomen.'

