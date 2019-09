NAM boos op Kamerleden: 'Collega's zijn weggezet als harteloze schoften'

De NAM is boos over de manier waarop Kamerleden hebben gereageerd op het geheime document waarin de NAM dreigde de gaskraan eerder dicht te draaien.

Het concern heeft een mail gestuurd aan meerdere Kamerleden. Daarin staat dat het concern de 'wijze waarop volksvertegenwoordigers reageren zonder enige wederhoor en NAM-collega's wegzetten als harteloze schoften' ongehoord vindt.

Geheim document

RTV Noord kwam eerder vandaag met een geheim document, waarin staat dat de NAM dreigde de gaswinning in Groningen 'eerder te stoppen dan praktisch is voor Nederland'.

In de mail aan de Kamerleden staat een reactie van NAM-directeur Johan Atema: 'Ik vind deze insinuatie absurd. De suggestie dat NAM ooit heeft gedreigd de Groningen productie eenzijdig in te sluiten, is belachelijk.'

Verder staat in de mail: 'NAM kent het document niet waar RTV Noord aan refereert en heeft nooit gedreigd Groningen in te sluiten. Ook het ministerie geeft in een schriftelijke reactie aan RTV Noord aan dat 'het dreigement zoals door jullie genoemd is door EZK-medewerkers nooit zo gehoord of zo ervaren'.'

Geen spijt

De worden 'harteloze schoften' kwamen uit de mond van SP-Kamerlid Sandra Beckerman.

Zij heeft geen spijt van haar uitspraken. 'Het gaat mij niet om de medewerkers van de NAM, maar om de top en om hoe het bedrijf handelt. Ik ben niet alleen volksvertegenwoordiger, maar ook Groninger. Ik zie dat meer dan tienduizend mensen in psychische nood zitten. Het raakt mij echt dat er nog steeds zo veel mensen knel zitten. Dan vind ik de houding van de top van het bedrijf schofterig.'

