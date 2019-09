Dennis van Duinen: 'Ook tegen FC Groningen maakt Harkemase Boys kans'

Met een uithaal die niet misstaat in een overzicht met mooiste goals van de maand, schoot Dennis van Duinen Harkemase Boys dinsdagavond langs Scheveningen (0-1) in de tweede ronde van de KNVB Beker. Nu wacht FC Groningen.

En die confrontatie wordt een bijzondere voor Van Duinen, die enkele jaren in de jeugdopleiding van de Trots van het Noorden speelde. 'Je weet dat als je van Scheveningen wint, je de volgende wedstrijd thuis tegen FC Groningen speelt. En dat is extra speciaal omdat ik daar in de jeugdopleiding heb gespeeld', zegt hij.

De winnende goal van Dennis van Duinen tegen Scheveningen



'Mooi voor de club'

Van Duinen, die zijn eerste stapjes als voetballer zette bij voetbalvereniging Hoogezand, geeft eerlijk toe dat een mogelijke tweestrijd met FC Groningen al leefde voordat er tegen Scheveningen was afgetrapt. 'Een thuiswedstrijd tegen FC Groningen is immers enorm mooi voor onze club', vindt hij.

Naast Van Duinen zijn er nog meer spelers van Harkemase Boys die een verleden bij de Eredivisionist hebben. Pier Veldman, Gerald Postma, Jari Slort, Frits Dantuma, Kasper Oldenburger en Jesse Renken hesen in hun jeugd allemaal het shirt van de FC om hun schouders, terwijl laatstgenoemde momenteel zelfs als fysiotherapeut bij de jeugdafdeling van de Groningers werkt.

Ook voor Jesse Renken wordt het duel met FC Groningen speciaal



Op de vraag of hij nog spelers van het huidige FC Groningen kent, reageert Van Duinen bevestigend. 'De tweede keeper van FC Groningen, Jan Hoekstra, is mijn beste vriend. En met Ajdin Hrustic heb ik in de jeugd nog samen gevoetbald.'

Stuntje?

Op woensdagavond 30 oktober neemt Harkemase Boys het op De Bosk op tegen FC Groningen, maar het vizier van de derdedivisionist staat zaterdag eerst gericht op het thuisduel met de amateurs van Ajax. 'We gaan momenteel hartstikke lekker in de competitie en die lijn moeten we doorzetten. De focus ligt eerst dan ook helemaal bij de komende competitiewedstrijden.'

Toch schuwt hij een vooruitblik niet. 'Ook tegen FC Groningen maken we kans, want ik ben van mening dat je in elke wedstrijd kans maakt', klinkt het strijdvaardig.

'Natuurlijk gaat het lastig worden, maar we moeten niet vergeten om er ook een beetje van te genieten. Misschien kunnen we het op penalty's laten uitdraaien en voor een stuntje zorgen. Dat zou prachtig meegenomen zijn.'

