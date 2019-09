Stadse growshops gecontroleerd: 'Dit doen we niet om te pesten'

Tien growshops in Stad zijn woensdagmiddag gecontroleerd op illegale praktijken. Het is na de check van kapsalons en garagebedrijven de derde branche die onder de loep wordt genomen.

Het is woensdagmiddag 12.50 uur. Terwijl het normale leven in hartje Stad gewoon doorgaat, loopt een van de zalen van het Stadhuis langzaam maar zeker vol. Om 13.00 uur staat een briefing gepland voor de derde grootschalige handhavingscontrole. Deze keer zijn tien growshops aan de beurt.

Tik uitdelen

Met nog vijf minuten tot de start van de briefing stappen vier agenten binnen. Er worden handjes geschud en de sfeer is amicaal. Naast de politie zitten ook Bouwen en Wonen, de Belastingdienst en de gemeente aan tafel.

Burgemeester Den Oudsten voegt zich bij het gezelschap. Handen in de zakken en een vriendelijke glimlach op zijn gezicht. Op een van zijn laatste dagen als burgervader hoopt hij de ondermijnende criminaliteit in zijn stad een tik uit te delen.

Waarom growshops?

De gemeente Groningen ziet growshops als een branche die vatbaar is voor criminele beïnvloeding. Uit onderzoek blijkt dat deze shops een belangrijke rol innemen in de illegale teelt van hennep. De tien gecontroleerde growshops kwamen naar boven na een analyse van informatie van allerlei instanties. In totaal kent Groningen 23 growshops.

Minister komt langs

Als de klok 13.01 uur aangeeft, verstomt het geroezemoes. De spreker doet het knoopje van zijn jas dicht en niet veel later sluit ook de deur. 'Welkom', klinkt het. In exact twaalf minuten worden de aanwezigen bijgepraat. Vragen zijn er niet, iedereen weet wat er te doen staat.

Achter gesloten deuren nemen de twee teams die op pad gaan de laatste details van de actie nog een keertje door. Op de keitjes van de Grote Markt stopt een kwartiertje later een auto. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid stapt uit en bestijgt de trappen. 'Hé Peter', klinkt het joviaal. Den Oudsten staat bovenaan de trap. Hij groet de minister. Samen verdwijnen ze het stadhuis in.

Meerdere busjes

Inmiddels maken beide controleteams zich klaar voor vertrek. In meerdere busjes, opvallend en onopvallend, rijden ze richting een growshop, amper vijf minuten verderop. Het eerste busje komt om 14.09 uur aan, twee minuten later volgt het busje met Den Oudsten en Grapperhaus.

De eigenaar van de growshop is er niet. Zijn achterneef wel. Hij laat de ruimtes in het pand zien. De eigenaar beantwoordt telefonisch vragen van de controleurs. Buiten vragen passanten zich af wat er gebeurt. Den Oudsten en Grapperhaus worden op de stoep van de growshop bijgepraat over de actie.

Niet zenuwachtig

De sfeer is gemoedelijk, er valt geen onvertogen woord. De politie vindt niets wat niet door de beugel kan. Den Oudsten en Grapperhaus kijken tevreden toe. 'Het is een professionele sfeer', zegt Den Oudsten voor het pand. 'Mensen weten precies wat ze doen. Dan heeft het geen zin om zenuwachtig te doen.'

Ik zeg niet dat ze allemaal verkeerd zijn, maar het is verstandig om ze te controleren Peter den Oudsten - burgemeester Groningen

'We doen goed werk vanmiddag. De georganiseerde criminaliteit krijgt steeds meer vat op de bovenwereld. Ik zeg niet dat ze allemaal verkeerd zijn, maar het is verstandig om ze te controleren. En dat doen we grootschalig.'

Grapperhaus roemt Groningen

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid roemt de gemeente Groningen om de gerichte acties in bepaalde branches. 'Wat zo goed is in Groningen is dat ze dit op basis doen van informatie die men van verschillende diensten haalt. Dus niet willekeurige bedrijven lastigvallen, maar alleen bij die bedrijven waar een gerede aanleiding bestaat om naar binnen te gaan. Dit is niet om te pesten.'

Om 14.35 uur is de controle ten einde. Op naar de volgende. 'Zullen we?', vraagt Den Oudsten aan zijn gevolg. Grapperhaus volgt de burgemeester en in een busje vertrekken de twee weer. Deze keer naar een persconferentie om nogmaals het belang van dergelijke acties te onderstrepen.

De controleurs bezoeken intussen de overige growshops op de lijst. Rond de klok van vieren ronden zij de actie af.

De (voorlopige) resultaten worden later bekendgemaakt.