Herstel Dijkzichtflat duurt nog tot eind dit jaar

De Dijkzichtflat in Delfzijl is naar verwachting voor de Kerstdagen weer helemaal hersteld. In juli woedde er een felle brand op de bovenste verdiepingen.

Drie appartementen raakten beschadigd, waarvan één geheel is uitgebrand. Ook de twee liften in het gebouw gingen stuk.

Overlast door boor- en zaagwerk

Volgens woningbouwcorporatie Acantus, eigenaar van de flat, lopen de werkzaamheden voorspoedig. Vlak na de brand is een tijdelijke lift geplaatst. Op dit moment wordt de machinekamer hersteld, zodat bewoners de twee vaste liften uiterlijk begin december weer kunnen gebruiken.

Het boor- en zaagwerk zorgt wel voor enige overlast bij de bewoners, vooral op de bovenste verdiepingen. 'Dat merken mensen wel, maar het is even niet anders', zegt voorzitter Franz Lenselink van de bewonerscommissie. 'Deze werkzaamheden zijn nodig.'

Meer herrie

De flatbewoners kampen al enkele jaren met herrie in en om de flat. Eerst werd de zeedijk, vlak naast de flat, verzwaard vanwege de bevingsproblematiek en de stijgende zeespiegel. Vrachtwagens reden af en aan.

Vervolgens is de flat versterkt vanwege de bevingsproblematiek. Tot overmaat van ramp was daar de brand van afgelopen zomer.

'We zijn er straks wel klaar mee, met al die werkzaamheden in en rond de flat. We zitten al een paar jaar in de herrie en het stof', aldus Lenselink.

Feest

De bewonerscommissie had in juli een feest gepland in de gemeenschappelijke ruimte op de bovenste verdieping. Dat kon vanwege de brand niet doorgaan. Daarom wil Lenselink begin volgend jaar een feest geven, als alle werkzaamheden voorbij zijn.

'Om te vieren dat de rust is teruggekeerd. Niet met harde muziek, maar wel met lekker eten.'

De brand is woensdagochtend 10 juli ontstaan op een balkon op de elfde verdieping. Volgens de brandweer was er geen opzet in het spel.

