Hiltje Zwarberg en NAM schikken: 'Dit heeft me vijf jaar van mijn leven gekost'

Dat is de uitkomst van een zogenoemde comparitiezitting, waarin beide partijen woensdag tot een schikking kwamen. Alle standpunten werden nogmaals op tafel gelegd en door de rechter beoordeeld.

In eerste instantie leek het erop dat de partijen het wéér niet eens zouden worden over het nog te betalen bedrag. Nadat de zitting werd geschorst, kwam de rechter met een bemiddelingsvoorstel. Beide partijen kunnen zich hier nu in vinden.

Het uiteindelijke bedrag mag om juridische reden niet bekend worden gemaakt, vertelt Zwarberg. 'Daar heb ik specifiek voor getekend.' Het is in ieder geval genoeg om zijn woning volledig te laten herstellen.

Na jarenlang gesteggel valt er volgens Zwarberg een zware last van zijn schouders. 'Ik kan nu eindelijk leven. We zijn van het gezeur af.'



Water bij de wijn

Dat is ook de reden dat hij uiteindelijk heeft geschikt: hij wil rust. 'Ik wist wat ik moest hebben om het herstel van mijn woning af te maken. Ik heb nu de randzaken laten vallen en water bij de wijn gedaan.'

Inzet was ook om compensatie te krijgen voor de geleden immateriële schade. Denk daarbij aan verminderd woongenot en de bijkomende stress. Die eis werd al snel van tafel geveegd, vertelt Zwarberg. 'De rechter zei: u bent hartstikke vitaal. Ik weet dat het van binnen anders is, maar daar moet ik me maar bij neerleggen.'

Mede daarom voelt de overwinning bitterzoet voor Zwarberg. 'Ik ben vijf jaar van mijn leven kwijt. Ik ben vijf jaar uit mijn woning, die tijd krijg ik nooit meer terug.'

Gedwongen hun huis uit

Het is halverwege december 2014 als Zwarberg en zijn vrouw Leny horen dat hun woning aan de Schepperbuurt in Termunterzijl acuut onveilig is. De woning had daarvoor al scheuren, veroorzaakt door aardbevingen.

Als ook de achtergevel van het pand verzakt, wordt het koppel in alle haast uit hun huis gezet door de gemeente Delfzijl. De NAM voelt zich vanaf het begin niet aansprakelijk voor de schade. Een ingenieursbureau, dat door de NAM wordt ingeschakeld, stelt zelfs dat de 'gevoelige ondergrond' de oorzaak is van alle ellende.

Praten

De rechter in Assen stelt pas drie jaar later vast dat de NAM toch verantwoordelijk is voor het weer veilig maken van de woning. Vanaf dat moment wordt over en weer gepraat, maar geen steen gelegd. Ook gaat de NAM in hoger beroep tegen de uitspraak.

In de tussentijd wonen Hiltje en Leny in een huurwoning die de NAM voor hen heeft geregeld, een dorpje verderop.

Opnieuw gesteggel

Een aannemer rekent uit dat er zeker 370.000 euro nodig is om de woning te herstellen, maar de onderhandelingen hierover zitten muurvast. De NAM wil namelijk maar 310.000 euro betalen.

Zwarberg spant in augustus 2018 een kort geding aan om een voorschot van 250.000 euro te krijgen, maar zover komt het niet. De NAM maakt een veel lager bedrag over en beschouwt daarmee de zaak als gesloten. Maar, vindt Zwarberg, dat bedrag is lang niet voldoende. Hij eist in een dagvaarding ook smartengeld voor immateriële schade.

Ondertussen kan Zwarberg door het uitgekeerde bedrag beginnen met het herstel van zijn zwaar beschadigde woning. Het is dan februari 2019.

Wederopbouw

Funderingspalen gaan tot veertien meter diep de grond in. Alles lijkt goed te gaan, tot de NAM plotseling nieuwe veiligheidseisen stelt aan de wederopbouw.

Het schoonmaken en hergebruiken van de oude bakstenen is volgens het gasbedrijf te duur. Ook is de NAM het niet eens met de palen die worden gebruikt voor de fundering. De NAM ontkent de nieuwe eisen en spreekt van een misverstand.

Het herstel gaat vervolgens door. Een paar maanden later is een deel van de nieuwe woning goed te zien. Bouwvakkers plaatsen in totaal twaalfduizend uitgebikte en opgepoetste stenen. Een dikke laag fundering vormt de basis voor een nieuwe toekomst van de familie Zwarberg.

