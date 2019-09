Groningse ja/ja-sticker laat nog even op zich wachten

De ja/ja-sticker wordt in de gemeente Groningen op z'n vroegst in 2021 ingevoerd. Dat heeft wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) laten weten.

'Ik ben heel blij met de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam, omdat we hiermee toe kunnen werken naar een afvalvrije samenleving', aldus Chakor.

Papierverspilling

De gemeente Amsterdam voerde de ja/ja-sticker in 2018 in, om papierverspilling tegen te gaan. De reclamebranche probeerde de invoering terug te draaien, maar het gerechtshof stelde de gemeente dinsdag in het gelijk.

Door de invoering krijgen alleen mensen die een sticker op hun brievenbus plakken reclamedrukwerk. Geen sticker betekent: geen folders. Adverteerders die toch reclame of huis-aan-huisbladen door de bus doen, riskeren een boete.

Doorpakken

Het college van burgemeester en wethouders wilde eerst de ontwikkelingen in Amsterdam afwachten. Nu het licht voor invoering van de sticker op groen staat, wil wethouder Chakor ook doorpakken. 'We hebben alles on hold gezet in afwachting van deze uitspraak, en die uitspraak past helemaal in de lijn die wij in Groningen voor ogen hebben.'

Toch zal het nog wel even duren voordat de sticker in Groningen wordt ingevoerd. 'We nemen dit mee met de harmonisatie van het afvalbeleid in de gemeente. In Haren en Ten Boer wordt het afval momenteel op een andere manier ingezameld. In 2021 moeten we toe naar één systeem, en daar zou de introductie van deze sticker mooi in kunnen passen.'

Nee/ja- of nee/nee-sticker

Als je in Groningen geen reclame of huis-aan-huisbladen wilt dan plak je nu nog een nee/nee- of een nee/ja-sticker sticker op je brievenbus.