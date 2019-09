Groninger klimaatambities zorgen voor tweespalt in Provinciale Staten

Daar waar de meeste coalitiepartijen haast willen maken met de Regionale Energiestrategie, is de oppositie in Provinciale Staten allerminst enthousiast over het plan.

Zowel de SP, Groninger Belang, PVV, Partij voor het Noorden als Forum voor Democratie zien weinig in de ambitieuze plannen van de provincie en twaalf gemeenten om Groningen in snel tempo te vergroenen. De ambitie is om in 2030 ruim 49 procent minder CO2 uit te stoten.

Noodzakelijk

De coalitiepartijen onder leiding van GroenLinks zien het akkoord als noodzakelijk en vinden dat dit uitvloeisel van het Klimaatakkoord van belang is voor Groningen.

GroenLinks-fractieleider Hendri Meendering wil dat Groningen vooroploopt met de klimaatambities, terwijl de PvdA de belangrijkste besluiten juist op gemeentelijk niveau wil neerleggen.

'Holle term'

Dat klinkt hoopvol voor de gemeenten, maar gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) laat in een reactie weten dat de provincie het laatste woord heeft.

Dat is tegen het zere been van SP-voorman Jan Hein Mastenbroek. 'Draagvlak is een holle term', zegt hij. 'Iedere partij kijkt anders naar het punt draagvlak. Voor ons betekent het dat direct omwonenden er echt voor zijn, ruim tachtig procent als uitgangspunt. Andere partijen vinden dat een besluit van gemeenteraden voldoende is. Het punt draagvlak en hoe dat is omschreven draagt echter bij aan het succes van duurzame energieprojecten.'

Evenredig verdelen

Partij voor het Noorden-fractievoorzitter Dries Zwart vindt echter dat GroenLinks als grootste coalitiepartij en aanjager van Groninger klimaatambities de boel evenredig moet verdelen.

'Ik ben bang dat dit wel eens doorgedrukt zou kunnen worden. Dat is met name op het platteland, want windmolens zet je niet op de Grote Markt in Groningen neer. Maar daar woont wel het merendeel van de kiezers van GroenLinks. Ik zou GroenLinks willen meegeven: er is ook een Groningen buiten de stad Groningen.'

Meendering, die zelf overigens niet in Stad woont, denkt echter dat draagvlak kan worden bereikt via de portemonnee en door het gesprek aan te gaan met inwoners.

