FC Groningen incasseert 3-1 nederlaag in Eindhoven

FC Groningen heeft de inhaalwedstrijd tegen PSV met 3-1 verloren. De ploeg van Danny Buijs had woensdagavond weinig in te brengen in Eindhoven, maar mocht enige tijd hoop houden op een punt door de aansluitingstreffer van Lundqvist.

De Zweed ging in de 70e minuut een knappe solo aan en schoot de bal via Viergever achter Zoet. Het Groninger doelpunt kwam uit het niets, maar omdat PSV in de tweede helft ook weinig liet zien, brak er nog een spannende slotfase aan waarin de Eindhovenaren overeind bleven. Bruma maakte in blessuretijd de 3-1.

Rust

Bij rust stond er een 2-0 tussenstand op het scorebord. Rosario brak in de twaalfde minuut de ban met de eerste de beste kans van de wedstrijd. Bergwijn kwam vanaf de linkerkant, schoof de bal in de voeten van de middenvelder, die vervolgens Padt klopte met een schot dat binnenkant paal in het doel verdween.

Prachtige goal Dumfries

Groningen deelde af en toe een speldenprikje uit, maar PSV was een stuk dreigender. De tweede treffer van de thuisploeg hing in de lucht en kwam er een dikke vijf minuten voor rust. Na een schitterende aanval over meerdere schijven was het Dumfries die op aangeven van Malen de trekker overhaalde.

Lundqvist raakt de paal

Vlak voor rust kwam FC Groningen uit het niets bijna op 2-1 toen Ramon Pascal Lundqvist verwoestend uithaalde met een vrije trap en de paal raakte. PSV-doelman Zoet was kansloos geweest.

Druk?

In de tweede helft probeerde FC Groningen wel druk te zetten op PSV, de Eindhovenaren voetbalden hier echter gemakkelijk onderuit. De thuisploeg leunde achterover met de comfortabele voorsprong als steuntje in de rug. Lundqvist strafte twintig minuten voor tijd het afwachtende spel van de thuisploeg af.

Wissels

Postema kwam tien minuten voor tijd als extra aanvaller nog in het veld en ook Asoro, die zijn debuut maakte voor de FC, kreeg nog wat speeltijd. Het mocht echter niet meer baten voor de gasten. In de blessuretijd bracht invaller aan PSV-kant Bruma de beslissing door de 3-1 tegen de touwen te schieten.

Veertiende plaats

Groningen zakt door deze nederlaag naar de veertiende plaats in de eredivisie met zeven punten uit evenzovele wedstrijden. Aanstaande zaterdag wacht voor de formatie van coach Buijs de uitwedstrijd tegen Ajax. De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 19.45 uur.

