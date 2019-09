Buijs: 'Ik ben echt 'pissed' over die tweede tegengoal'

FC Groningen-trainer Danny Buijs baalde van de 3-1 nederlaag die zijn ploeg moest toestaan tegen PSV in Eindhoven. 'We stonden niet goed bij de tegentreffers.'

Buijs had van tevoren aangegeven dat Groningen een topdag moest hebben om een resultaat te halen tegen een topploeg als PSV. 'De opdracht was ook om gedurfd te spelen,' aldus Buijs. 'Maar dan moet je niet met zoveel risico de bal achterin rondspelen. Ik ben erg teleurgesteld over de goals die we tegenkrijgen. Daar staan we beide keren niet goed.'

Pissed

'Bij de 1-0 van Rosario staan we in ondertal na een ingooi, dat kan gewoon niet. En die tweede goal, daar ben ik echt 'pissed' over. Vier, vijf spelers doen niet wat we afgesproken hebben waardoor het helemaal open ligt. Als Dumfries dan ook nog zomaar uit de rug van Warmerdam mag lopen..tja, een topploeg straft dat af.'

Leren

Positief was de oefenmeester over het feit dat zijn ploeg lang in de wedstrijd bleef. 'Na de 2-1 weet je nooit hoe een bal kan vallen, maar ook daar vond ik dat we de bal te lang bleven rondspelen in plaats van opportunistisch spel. We missen dan ook gogme. Mijn conclusief is dan ook: leren van onze fouten en op naar de volgende horde,' besluit Buijs.

Overdreven opbouw

Doelman Sergio Padt had ook gezien dat zijn ploeg vooral in de eerste helft overdreef qua opbouwen. 'Dan kwamen er medespelers wel heel dichtbij mij in de buurt,' aldus de keeper. Zelf zag Padt er ook niet lekker uit bij de eerste twee tegentreffers.

Boetekleed

'Die eerste goal schiet Rosario door iemands benen, ik stond net op het verkeerde been en kon er niet meer bijkomen.' Bij de tweede goal van Dumfries trok Padt het boetekleed aan. 'Hij schiet hem binnen in de korte hoek, die moet altijd voor mij zijn.'

Achterhoofd

'Ik had echter in mijn achterhoofd dat het Dumfries was, die klopte mij thuis vorig jaar vlak voor tijd met een schot door mijn benen. Dat flitst dan wel door je hoofd. Ik wou nu dus mijn benen dichthouden, daardoor moest ik ruimte geven in mijn korte hoek. Natuurlijk baal ik dan enorm dat zo'n bal erin vliegt,' analyseert Padt.

Invaller Postema

Talent Romano Postema mocht tien minuten voor tijd invallen, de derde keer dat hij het veld in mocht in de eredivisie. 'Mooi om in zo'n groot stadion te mogen spelen,' aldus de spits. 'Helaas heb ik geen kans gekregen om te scoren. Misschien in de volgende wedstrijd.'

Schop

Rechtsback Deyovaisio Zeefuik kreeg in de eerste helft een schop, maar ging door. 'Dat hoort er ook bij, pijntjes verbijten,' vertelt Zeefuik. 'We hebben vandaag geen onvoldoende gehaald als team vind ik. Kop op en tegen Ajax weer vlammen.'

Lees ook:

- FC Groningen incasseert 3-1 nederlaag in Eindhoven

- Lees terug: FC Groningen buigt voor PSV