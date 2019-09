Brinkschool opgelucht over verhuizing: 'Wij gaan taart eten'

Blijdschap op de Brinkschool in Haren. Directeur Bert Boers is in zijn nopjes met het feit dat de verhuizing van de school door kan gaan. 'Het is een opluchting.'

De plannen van de verhuizing dateren van 2017. De Brinkschool kent momenteel twee locaties. Die gaan samen op een plek naast de Peter Petersenschool, die ook in Haren zit.

Groeiende school

'We hebben al een paar keer gedacht dat het goed kwam', zegt Boers. 'Maar dan kwam het niet goed, om uiteenlopende redenen.'

De Brinkschool is een groeiende school. 'Door verjonging en de bouw van een nieuwbouwwijk is er veel nieuwe aanwas. En we moeten gewoon op één plek zitten met elkaar. Dat is beter voor ouders, leerlingen en personeel.'

Geld

Bovendien scheelt het ook nog eens geld als je op één plek zit. 'Twee locaties onderhouden en verwarmen kost meer dan één, zo simpel is het.'

Verhuizen doet pijn

Maar verhuizen doet ook pijn. 'We zitten in een prachtig mooi, nostalgisch gebouw nu. Ik zou desondanks het liefst morgen op de nieuwe plek zitten, maar ik moet realistisch zijn: over twee jaar zou ook mooi zijn. Het liefst net voor de zomervakantie.'

Taart eten

Hoe dan ook, de vergadering van donderdagochtend is geschrapt: morgenvroeg wordt er taart gegeten door de leerkrachten van de Brinkschool.

En of de leerlingen ook wat krijgen? Bert Boers lacht. 'Dat wordt wel heel veel taart voor de lokale banketbakker. Maar we gaan het in ieder geval vieren.'

