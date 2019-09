Raadslid Beute krijgt er flink van langs in Westerkwartier

VZ Westerkwartier is de grootste partij in Westerkwartier en onderdeel van de coalitie.

Ziekteverzuim

Aanleiding is een interview in het Dagblad van het Noorden van afgelopen zaterdag. Daarin zegt Beute dat het ziekteverzuim onder de ambtenaren van Westerkwartier met 7,5 procent extreem hoog is. Volgens Beute kost dat de gemeente een miljoen euro, die hij koppelde aan de stijging van de onroerendezaakbelasting.

Ook vroeg Beute zich in de krant af of de zieke medewerkers ook echt ziek zijn. De uitspraken van Beute waren aanleiding voor een aantal oppositiepartijen om een zogeheten actualiteitendebat aan te vragen.

Storm aan kritiek

Tijdens het debat oogstte Beute een storm aan kritiek. De portefeuillehouder personeelszaken, burgemeester Kor Wiersma, distantieerde zich van de uitspraken: 'Wat Beute doet is ongelofelijk schadelijk voor onze medewerkers. Dit is enorm demotiverend voor een organisatie in ontwikkeling en de mensen die dat vorm moeten geven. Ik raad de heer Beute aan om deze zaken in het vervolg in de raadsvergadering te bespreken en dat niet in de krant te doen.'

'Ik maak me zorgen'

Beute in een verklaring: 'Ik wil de mensen die ziek thuis zitten niet schofferen, want die zijn echt ziek. Ik maak me zorgen over het hoge ziekteverzuim. Dat heb ik willen aankaarten. 7,5 procent ziekteverzuim is niet normaal. Daar moet iets aan worden gedaan.'

'Beute stelt dat de verhoging van de ozb de schuld is van zieke ambtenaren terwijl hijzelf heeft ingestemd met een verhoging van de ozb', zegt GroenLinks-voorman Klaas-Wybo van der Hoek. 'Dat is politieke ondermijning en dat is zeer ernstig. Dit tast de geloofwaardigheid van Beute en zijn partij aan.'

D66-fractievoorzitter Rogier van't Land: 'De uitspraken van Beute zijn uitermate kwetsend voor de medewerkers. VZ staat voor Veiligheid en Zorg, dat kun je nu wel met een grote korrel zout nemen.'

Eenmansactie

Ytsen van der Velde, fractievoorzitter van VZ Westerkwartier noemt het een eenmansactie. 'Dat kan in onze fractie. Ik ben het met hem eens dat het ziekteverzuim hoog is. Dat is zorgelijk en daar moet iets aan worden gedaan. Het college heeft daar aandacht voor. Dat is goed en dat waarderen wij.'

'Maar', ging Van der Velde verder, 'de koppeling die Beute legt tussen de verhoging van de ozb en dat dat de schuld is van zieke ambtenaren, is onjuist. Ik neem daar afstand van.'

Door het stof

Van der Velde ging zelf ook door het stof, nadat hij had gezegd dat onder de zieke ambtenaren ook mensen zitten die de kantjes ervan aflopen. Met die uitspraak kreeg hij de wind van voren van alle partijen in de raad én van burgemeester Wiersma. Van der Velde nam zijn woorden terug en bood zijn excuses aan.'

Integriteitsverklaring

Peter Holsappel van ChristenUnie sprak namens de coalitiegenoten Beute aan op zijn uitspraken.

'We hebben als raadsleden een integriteitsverklaring ondertekend. Ik raad de heer Beute aan die nog eens te lezen en zich daaraan te houden. Dit soort zaken bespreek je in de raadsvergadering en niet in de krant.'

Holsappel vroeg Van der Velde nogmaals afstand te nemen van de woorden van Beute en dat deed de VZ-voorman. Daarmee was de kou uit de lucht.