'Het belangrijkste is dat FC Groningen in de as nu goed staat'

FC Groningen ging woensdag in Eindhoven met 3-1 onderuit tegen PSV. Door een onverwachtse aansluitingstreffer van Lundqvist mochten de Groningers nog hopen op een stuntje, maar de thuisploeg maakte het karwei af in blessuretijd.

Analyticus Wim Masker en RTV Noord Live-presentator Niiwino Geertsema blikken in de wekelijkse sportdiscussie terug op het duel. 'FC Groningen had bijzonder weinig in te brengen', vindt Masker.

Matusiwa zwak

Hij zag dat PSV niet heel denderend voor de dag kwam, maar wel goed druk zette als FC Groningen in balbezit was. 'En dan moet je sneller handelen of nauwkeuriger passen, maar dat gebeurde allebei niet. Met name Azor Matusiwa bevestigde die indruk. Eén op de vier ballen leverde hij in, en dat op een centrale positie. Ahmed el Messaoudi was ook riskant bezig.'



Organisatorisch heeft FC Groningen het prima gedaan Wim Masker - FC Groningen-analyticus

De analyticus vermoedt dat een 3-1 overwinning voor PSV normaliter als een reële uitslag kan worden gezien. 'PSV heeft drie goals gemaakt en vier kansen gehad; Padt heeft één redding moeten verrichten. Organisatorisch heeft FC Groningen het dus prima gedaan. Al kan ik mij de boosheid van Buijs bij de tweede goal voorstellen. Warmerdam was daar de hoofdschuldige aan, want je moet áltijd met Dumfries meelopen.'

Kwaliteit van tegenstander bepalend

Dat de Groningers afgelopen weekend nog prima voor de dag kwamen tegen PEC, maar woensdagavond toch roemloos onderuit gingen tegen PSV, heeft puur te maken met de kwaliteit van beide tegenstanders, meent Masker. 'En PSV hield zelfs vier basisspelers op de bank, dan kun je nagaan hoe groot het krachtsverschil is', vult Geertsema aan.



Doan leed weinig balverlies, maar ik heb geen splijtende passes gezien Wim Masker - FC Groningen-analyticus

Een speler op wie de ogen extra gericht waren, was Ritsu Doan, die tot voor kort nog voor de FC speelde. 'Hij speelde heel onopvallend', vindt Masker. 'Hij leed weinig balverlies, maar ik heb geen splijtende passes gezien. Wel een mislukt draaischot, maar ik weet niet of dat de samenvatting gehaald heeft.'

Compact voetballen

Buijs liet vooraf weten dat er niet alleen maar verdedigd zou gaan worden in Eindhoven. Masker: 'FC Groningen stond heel compact, maar wel zo'n dertig meter van het eigen doel af en ook dat is best wel riskant. Het ging best wel goed, maar het tempo in de uitvoering lag te laag', zegt hij. 'En voorin konden ze de bal niet vasthouden', zeg Geertsema.

De RTV Noord Live-presentator denkt dat Buijs zijn ideale elf nu definitief gevonden heeft. 'Als Gudmundsson fit is, kun je die nog op de plek zetten van Warmerdam. Maar het belangrijkste is dat het nu in de as goed staat.'



Daniël van Kaam laat goede dingen zien in het tweede elftal en ik zou hem wel een invalbeurt gunnen Wim Masker - FC Groningen-analyticus

'Al is het wel moeilijk om daar te variëren', haakt Masker in. 'Op de bank heb je Schreck, maar die heeft nog geen verpletterende indruk gemaakt. Van Strunck hebben we nog niets gezien, maar hij is ook geblesseerd. En dan heb je Daniël van Kaam nog, een speler uit de eigen opleiding. Die laat goede dingen zien in het tweede elftal en ik zou hem wel een invalbeurt gunnen, een leuke publieksspeler ook. Er zit bovendien nog meer talent aan te komen dat het eerste elftal kan halen.'

Ajax-uit: hetzelfde recept?

Komende zaterdag wacht na PSV-uit een volgende loodzware opgave: Ajax-uit. 'Hoe moet FC Groningen die wedstrijd ingaan?', vraagt RTV Noord-presentator Edwin Pasveer zich af. 'Een beetje hetzelfde als tegen PSV', zegt Geertsema. 'En je kunt ook niet veel anders', denkt Masker.



Gooi die bal eens diep op Benschop, maar zorg dan wel dat er aansluiting is Wim Masker - FC Groningen-analyticus

'Je hoeft natuurlijk niet altijd verzorgd te spelen, wissel het maar eens af', zegt hij. 'Gooi die bal eens diep op Benschop, maar zorg dan wel dat er aansluiting is. Tegen PSV kopte hij wel eens een bal door of legde hij een bal terug, maar was Lundqvist er nog niet. Dan is het gewoon weggeven. Het wordt overleven, en weer een week later tegen RKC-thuis wordt het wéér een must-win.'

