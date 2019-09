Ten Posters balen van verkeerssituatie: 'Je hebt gewoon geen zicht'

Wie Ten Post via de Eestumerweg verlaat om de N360 op te draaien of om over te steken richting Kröddeburen - en vice versa - heeft er last van. De zandzakken ontnemen weggebruikers het zicht, waardoor lastig in te schatten is wanneer overgestoken kan worden.

Vertraging

Johan Pleizier is voorzitter van de dorpsvereniging Ten Post en als het aan hem ligt, wordt de rotonde liever gisteren dan vandaag aangelegd, zodat ook de zandzakken verdwijnen. Maar een persleiding onder de grond zorgt voor de nodige vertraging.

Ik vind het een slechte voorbereiding; als je een planning maakt, kun je zoiets zien Johan Pleizier - Voorzitter Dorpsvereniging Ten Post

'Die persleiding ligt ietwat kritisch tussen de weg en de molen, want als je er een rotonde op bouwt, zou de leiding kapot kunnen gaan', legt Pleizier uit. 'Ik vind het een slechte voorbereiding; als je een planning maakt, kun je zoiets zien.'

Oplossing?

Volgens de laatste berichten zou de rotonde zelfs pas in het voorjaar van 2020 aangelegd worden, zodat er dit najaar nog gewerkt kan worden aan een betere persleiding. 'Maar of dat echt zo is, weet ik niet. Dat wordt ons niet verteld', zegt Pleizier balend.

Het klopt dat er vertraging is, meldt een woordvoerder van de provincie. 'Zoals het nu lijkt tot volgend voorjaar.'

Onoverzichtelijke kruising

Door de gang van zaken blijven de zandzakken voorlopig langs de weg staan, waardoor de kruising deels onoverzichtelijk blijft.

Volgens een woordvoerder van de provincie worden de zandzakken volgende maand weggehaald. Er lopen gesprekken met het waterschap over de werkzaamheden aan de persleiding. 'Binnenkort is daar meer duidelijkheid over.'

'Aan het lijntje'

'Als je in een lage personenauto vanaf de Eestumerweg komt en het dorp wilt verlaten, heb je gewoon geen zicht op het verkeer dat uit de richting van Ten Boer komt', kaart Pleizier aan. Inmiddels hebben dorpsbewoners al geklaagd bij de betrokken aannemer(s). 'Maar we worden een beetje aan het lijntje gehouden', vindt hij.

'Men wil wel aan het werk om die zandzakken weg te halen, maar tot op heden blijft dat uit. Dan denk ik van: we zijn sikkom drie maanden verder, het wordt toch wel tijd dat er wat gebeurt.'

Eerder werd de flitspaal langs de weg al weggehaald, vanwege de komst van de rotonde.

De beste tijdelijke oplossing, volgens Pleizier? 'In ieder geval die zandzakken verplaatsen, zodat het verkeer weer fatsoenlijk zicht op de weg heeft. En ja, doe die flitspaal ook maar weer terug.'

