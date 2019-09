RUG werkt aan richtlijn boerkaverbod

Sinds 1 augustus is het in Nederland verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen in openbaar vervoer, de zorg, in overheidsgebouwen en in het onderwijs. Hoe de universiteit hier precies mee wil omgaan, komt in de richtlijn te staan.

Tentamens

Bestuursvoorzitter Jouke de Vries zei donderdag tegen de universiteitsraad een 'functionele benadering' te willen. Daarbij denkt hij bijvoorbeeld aan tentamens. 'Als het nodig is kunnen mensen bij tentamens erop worden aangesproken, omdat ze zich dan moeten kunnen identificeren.'

Boete

Het boerkaverbod is vastgelegd in de wet 'Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende bekleding'. Wie zich er niet aan houdt en toch bijvoorbeeld een boerka draagt waar het verboden is riskeert een boete.

Wat is gezichtsbedekkende kleding?

gaat het om alle kleding die je gezicht onherkenbaar maakt. Bijvoorbeeld een bivakmuts, boerka, nikab, integraalhelm of een masker. Een hoofddoek, geschminkt gezicht en een pet vallen niet onder het verbod. Volgens de wet gaat het om alle kleding die je gezicht onherkenbaar maakt. Bijvoorbeeld een bivakmuts, boerka, nikab, integraalhelm of een masker. Een hoofddoek, geschminkt gezicht en een pet vallen niet onder het verbod.

