Onderneming van het jaar, wat doet dat met een bedrijf?

Donderdag worden in een bijeenkomst in de vestiging Automotive & Logistiek van Noorderpoort in Groningen drie finalisten bekendgemaakt die eind november in de finale om de hoofdprijs strijden. Die finale vindt plaats in MartiniPlaza.

Voorzitter Winfryd de Haan van de stichting Groninger Ondernemingsprijs betreft, denkt dat het winnen van de prijs voor een flinke stimulans kan zorgen. Al die aandacht is in de eerste plaats goed voor het zelfvertrouwen van een bedrijf, zegt De Haan.

Wanneer het bedrijf de prijs ook nog een beetje slim benut, kan het volgens hem ook nieuwe klanten en medewerkers opleveren. 'Mensen verbinden zich graag aan succesvolle organisaties', aldus De Haan. Laten we het eens checken.

Memorabel

Het eerste bedrijf dat zich in 1998 Groninger Onderneming van het jaar mocht noemen was Cordial. 'De prijs staat nog steeds bij ons in de directieruimte', zegt directeur Tanne Bosker van de Winschoter kleefstoffenfabrikant. Bosker noemt het winnen van de prijs, die toen overigens nog de Abel Tasman-prijs heette, 'een memorabele gebeurtenis in onze bedrijfshistorie'.

'Je kunt zeggen wat je wilt', gaat Bosker verder, 'het geeft je bedrijf een bepaald imago. Het geeft je een soort van keurmerk, het maakt je onderscheidend.' Omdat Cordial een sterk exporterend bedrijf is en vooral buiten de regio actief is, heeft de prijs niet aanwijsbaar een hele serie nieuwe klanten opgeleverd, zegt Bosker.

Ik laat nog altijd vol trots het plakboek met foto's van de prijsuitreiking zien Tanne Bosker - Won met Cordial de eerste Ondernemingsprijs

Misschien dat Cordial er meer uit had kunnen slepen, meent Bosker. Dat kwam er niet echt van. Maar tot op de dag van vandaag pakt Bosker bij het bezoek van gasten wel het plakboek erbij uit de tijd dat het verhaal van Cordial leek op een jongensboek. 'Dan laat ik nog altijd vol trots de foto's van de prijsuitreiking zien.'

Elf jaar later, in 2009, was het Lode Holding die met de buit aan de haal ging. Directeur Johannes Wolters weet nog vrij precies wat het juryrapport meldde over zijn onderneming: 'innovatief van karakter en zeer internationaal georiënteerd'.

De hele groep winnaar

'Het deed heel veel met de medewerkers, veel meer dan ik had verwacht', aldus Wolters, die de award samen met een reeks andere prijzen en oorkondes in een vitrine in de entree heeft geplaatst. Dat de prijs een ondernemingsprijs is en geen ondernemersprijs, maakt hem waardevoller. 'Niet ik was de winnaar, maar de hele groep.'

Goed voor het imago, zo'n prijs, zegt ook Wolters. 'Je kunt zelf zeggen hoe goed je bezig bent, maar een prijs waarbij een jury je beoordeelt, is objectiever. Al is een jurybeslissing natuurlijk arbitrair, de nummer twee had ook best winnaar kunnen zijn.'

Wolters waarschuwt de winnaar van dit jaar alvast, want winnen betekent volgens hem ook dat je verplichtingen hebt. 'Als je niet oppast, sta je op het ene na het andere congres te spreken en kom je niet meer aan werken toe. Dan leg je alsnog het loodje. Ik heb dus regelmatig 'nee' gezegd tegen uitnodigingen.'

Wanneer je niet oppast dan sta je op het ene na het andere congres te spreken en kom je niet meer aan werken toe Johannes Wolters - Lode Holding

Wolters verwijst naar de vloek die ook lijkt te rusten op prijswinnaars, want volgens adviesbureau BoerCroon, dat het onderzocht, komt één op de vijf winnaars van de Koning Willem I Prijs en Topman van het Jaar-prijs in zwaar weer terecht, tot een faillissement aan toe. Denk aan DAF (1988), Fokker (1990) en Oad Reizen (2004).

Vorig jaar mocht transportbedrijf Koopman Logistics in Noordhorn zich Provinciaal Onderneming van het jaar noemen. De award staat daar waar de meeste mensen 'm direct zien: op de balie bij de ingang. 'We maken er bescheiden maar gepast gebruikt van', zegt directeur Maurice de Wilde van Koopman. Subtiel is alle bedrijfsmail voorzien van het logootje van de prijs.

Binding

'Het heeft vooral intern veel gedaan aan de trots en binding van onze mensen', verklaart De Wilde. 'Verder ondersteunt de prijs ons eigen verhaal over het bedrijf, dat we al 95 jaar ondernemend zijn en ons voortdurend aanpassen aan wat de tijd van ons vraagt. Dat benut ik altijd in presentaties.'

De tien genomineerden voor de Groninger Ondernemingsprijs zijn:

- 365Werk (Groningen)

- Bakkerij Haafs (Haren)

- Boikon (Leek)

- EAZ Wind (Hoogezand)

- Gadero (Groningen)

- Heiploeg (Zoutkamp)

- Qbit (Groningen)

- Solarfields (Groningen)

- Whimzees (Veendam)

- Witec (Stadskanaal)

