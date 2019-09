Domies Toen in Pieterburen lijkt gered

De stichting die Domies Toen beheert kampt met financiële problemen.

In augustus is gestart met een actie om donateurs en geld in te zamelen, maar dat leverde onvoldoende op. Het bestuur deed toen een beroep op de gemeente Het Hogeland voor hulp.

Twee jaar steun

Het college heeft nu besloten om de helpende hand te bieden. De subsidie wordt twee jaar lang verhoogd van 10.100 naar 24.000 euro. Na die periode wordt de subsidie weer terug gebracht naar het huidige niveau.

'Domies Toen is een begrip en een waardevolle toeristische trekpleister in het dorp en in de gemeente. Als gemeente hechten we daarom zeer aan het voortbestaan', laat wethouder Eltjo Dijkhuis weten. Hij hoopt dat met de extra bijdrage de stichting financieel wat meer lucht krijgt en de tijd om extra sponsoren te zoeken.

Voorzichtige reactie

Het bestuur reageert voorzichtig op het nieuws en kan nog niet zeggen of de tuin hiermee gered is. 'We hebben nog niks zwart op wit en we weten dus ook nog niet wat de voorwaarden van de gemeente zijn voor het krijgen van deze subsidie. Dat willen we eerst zien', vertelt Mia de Jong, voorzitter van Stichting Domies Toen. Ze wil verder niet ingaan op het nieuws.

Maandag vergadert het bestuur. Dan wordt duidelijk of Domies Toen met de extra subsidie gered is.

