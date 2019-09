Door explosie verwoest appartementencomplex Veendam heropend

'Helaas regent het nu, maar in de zon is het nog veel mooier. Dit is écht een heel mooi plekje binnen Veendam geworden.'

Roeland Weijs, manager onderhoud en investeringen bij woningcorporatie Acantus, is trots op het resultaat van het herbouwde appartementencomplex aan de Julianalaan in Veendam.

Heftige dag

In april 2017 werd de Julianaflat verwoest door een explosie in een van de appartementen. Bij die ontploffing kwam de bewoner van het appartement om het leven.

Weijs blikt terug op die dramatische dag: 'Het had natuurlijk een enorme impact op de bewoners en op heel Veendam. Het was een heftige dag met boosheid, verdriet en ook angst.'



Nieuwbouw duurde twee jaar

Al vrij snel na de explosie besloot Acantus tot herbouw van het complex. In twee jaar tijd is er in feite een volledig nieuw gebouw neergezet. Het verwoeste gedeelte is helemaal opnieuw opgebouwd. Maar ook het deel dat nog intact was, is meegenomen in de renovatie.

'Het is volledig geïsoleerd en energiezuiniger gemaakt, het heeft een nieuwe look en feel gekregen, de gevel heeft een sjiekere uitstraling gekregen en ook van binnen zijn de woningen aangepakt. We hebben nieuwe keukens geplaatst en bewoners hebben een nieuwe badkamer kunnen uitkiezen. Daar waar mogelijk hebben we ook andere verzoeken van bewoners meegenomen', vertelt Weijs.

Klaar voor de toekomst

Volgens Acantus is het appartementencomplex daarmee weer klaar voor de toekomst. 'Gisteren hebben we het pand feestelijk in gebruik genomen, samen met de bewoners. We zijn blij dat ook een deel van de oude bewoners is teruggekeerd', zegt Weijs.

