Celstraf voor eigen rechter spelen bij bushalte Ter Apel

De man moet zich ook in een Forensisch Psychiatrisch Kliniek laten behandelen.

Hij sloeg op 1 april van dit jaar bij een bushalte een 19-jarige jongen. Het slachtoffer viel en werd vervolgens tegen zijn hoofd geschopt. Hij zou nare dingen hebben gezegd over een maat en dat moest worden rechtgezet, vond de verdachte.

Eén schoen en een gezwollen voet

De man meldde zich op één schoen en met een gezwollen voet op het politiebureau. Het slachtoffer was intussen met een hoofdwond en hersenschudding overgebracht naar het ziekenhuis. Dit had dodelijk kunnen aflopen, zegt de rechter. Hij legde de straf ook op voor het geven van een klap in het gezicht van een ander slachtoffer.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden dertig maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De rechter vindt dat de verdachte zo snel mogelijk een behandeling moet ondergaan.

Schietincident

Zonder een behandeling is de kans groot dat de man opnieuw geweld gaat plegen. Hij liep nog in de proeftijd van de straf die hij kreeg voor zijn rol in het schietincident aan de Talingstraat in Foxhol in januari 2017.

Daarbij werd de 29-jarige Dennis Bruns uit Musselkanaal gedood. De Ter Apeler - hij was niet de schutter - kreeg drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk opgelegd. Dat jaar cel mag hij bij zijn nieuwe straf optellen.

