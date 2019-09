Adriaan de Wolf maakte portret Den Oudsten: 'We wilden vooral de persoon laten zien'

'Het voelt als een enorme springplank.'

Den Oudsten kreeg het portret aangeboden tijdens de speciale raadsvergadering waarin raadsleden afscheid namen van de burgemeester. In de gangen van het Groningse stadhuis hangen verschillende portretten van Groningse oud-burgemeesters.



Twaalf schilderijen

Net als zeven medestudenten maakte De Wolf een portret van de burgemeester. Sommigen, waaronder Adriaan, maakten er zelfs twee: in totaal zijn er twaalf schilderijen gemaakt.

Liefst niet geportretteerd worden

'Het liefst wilde de burgemeester niet geportretteerd worden', zegt Xandra Donders, de docent die het traject begeleidde. 'En als het dan toch moest, dan het liefst een klassiek portret. Dat heeft Adriaan goed onthouden', zegt ze trots.

De Wolf heeft vooral de mens achter de burgemeester willen laten zien. 'Wat ik begrepen heb, is dat hij niet zo veel heeft met de ambtsketen. Hij laat liever de persoon zien dan het ambt dat hij bekleedt.'

Ogen

Vooral de ogen moeten ervoor zorgen dat het portret wat persoonlijker wordt. 'Dan zie je dat het een mens is van vlees en bloed.'

Een mens waar de functie van burgemeester overigens ook best in te herkennen is. 'Dat zie je aan de manier waarop hij kijkt, peinzend over zware beslissingen in het Groningse.'

'Ik vond het een waanzinnige opdracht', zegt De Wolf. 'En dat hij nog zo'n mooi plekje krijgt ook: dat is beyond my wildest dreams.'