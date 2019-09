Noodflat en slaapzalen voor buitenlandse studenten nog niet leeg

Bedden in de opvanglocatie aan de Peizerweg in Stad (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

De noodopvang voor internationale studenten in Groningen is nog altijd gevuld. Volgens de laatste informatie zijn in de Esdoornflat 118 van de 120 kamers nog bezet.

Op de slaapzalen aan de Peizerweg en de Metaallaan bivakkeren nog 38 respectievelijk 33 studenten.

Beterschap beloofd

Studenten uit het buitenland hebben al jaren moeite met het vinden van een kamer. Vorig jaar werden zelfs in allerijl tenten geplaatst, om hen in elk geval een dak boven het hoofd te bieden.

Dit jaar beloofden Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en gemeente Groningen beterschap. Ze richtten drie noodlocaties in. Die zijn bijna vier weken na het begin van het studiejaar dus nog altijd in gebruik. Volgens bestuurder Hans Biemans toont dit aan dat de noodopvang nodig was dit jaar. 'We hebben wel echt een probleem.'

Betaalbare huisvesting

Hij vertelt aan de universiteitsraad donderdag dat de samenwerking met Hanzehogeschool en gemeente blijft. Die gaat niet alleen over noodopvang, maar over studentenhuisvesting in het algemeen. 'Gaat het ons lukken om betaalbare huisvesting gereed te krijgen? Dat zal nog lastig worden, want de startersmarkt zit op slot.'

Tweede thema is het verschil in leefstijl tussen Stadjers en studenten. 'Hoe verhouden die groepen zich tot elkaar? Dat is ook een thema dat we met gemeenten en corporaties bespreken.'

Esdoornflat moet leeg

De studenten die een kamer in de Esdoornflat hebben, moeten daar uiterlijk woensdag 9 oktober uit. De flat is van woningcorporatie Lefier en gaat dan een renovatieproject in. SSH, de organisatie voor huisvesting van internationale studenten, inventariseert volgende week of de huidige bewoners zicht hebben op een nieuwe kamer.

De twee slaapzalen blijven enkele weken langer open.

Lees ook:

- Ook derde noodopvang voor internationale studenten gaat open

- Groningen loopt vol met internationale studenten; tweede noodopvang geopend

- Eerste internationale studenten trekken in noodopvang