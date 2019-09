Eemdelta-gemeenten willen verenigingen inzetten om probleemjongeren te voorkomen

Delfzijl, Appingedam en Loppersum willen meer maatregelen nemen om te voorkomen dat jongeren in de problemen komen. Ze nemen een voorbeeld aan het IJslands model.

Een plan hiervoor van de PvdA is in alledrie de gemeenten unaniem aangenomen.

Minder drank- en drugsmisbruik

Volgens het Trimbos Instituut zijn de problemen rond drank- en drugsgebruik onder jongeren de afgelopen jaren sterk afgenomen. Twintig jaar geleden was bijna de helft van alle 15- en 16-jarigen maandelijks dronken. In 2017 was dat nog maar 5%.

Om dat te bewerkstelligen, heeft het land verschillende maatregelen genomen. Zo is de leeftijd waarop je alcohol en tabak kunt kopen verhoogd. Maar er is ook een vrijetijdspas, waardoor jongeren kunnen sporten en culturele activiteiten kunnen doen.

Verslaving ligt op de loer

Het plan van de PvdA richt zich daarom niet op probleemjeugd, maar op jongeren waar (nog) niks mee aan de hand is. De partij pleit ervoor om deze jongeren zoveel mogelijk te betrekken bij sportclubs, muziekverenigingen en bijvoorbeeld scouting.

'Tussen de 12 en 18 jaar zijn jongeren op zoek naar nieuwe dingen. Ze zijn gevoelig voor groepsdruk en komen in aanraking met drank, drugs en games. Een verslaving ligt dan snel op de loer', zegt PvdA-raadslid Janny Volmer.

Clubs inschakelen

Bij clubs en verenigingen worden dat soort problemen eerder gesignaleerd, dan wanneer jongeren alleen thuis of op straat zijn.

Om jongeren meer in contact te laten komen met verenigingen, wil de PvdA bijvoorbeeld een kennismakingsmiddag organiseren met alle sport- en cultuurclubs in de gemeenten. 'Dat is een eerste stap, sommige gemeenten zijn al veel verder.'

Discussie in Delfzijl

In Appingedam en Loppersum was de gemeenteraad snel akkoord. In Delfzijl duurde de discussie een uur. Partijen waren bang dat de PvdA een geheel nieuw beleidsplan wilde schrijven, wat zonde zou zijn van de tijd.

Ook het college van burgemeester en wethouders was geen voorstander, onder meer omdat een financiële onderbouwing ontbrak.

Geen nieuw plan en geen extra geld

Volmer kon de partijen geruststellen: er is geen nieuw plan nodig. Door meer overleg tussen de partijen, kost het nauwelijks extra geld. De partij gaat binnenkort in overleg met de wethouders van de drie gemeenten om de eerste stap te zetten.