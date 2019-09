SP-wethouder houdt stand in bezuinigingsdebat

SP-wethouder Peter Verschuren van Midden-Groningen is het eerste debat over bezuinigingen in de jeugdzorg en de Wmo zonder kleerscheuren doorgekomen. Zijn fractie spuwde een vragenvuur op hem af, waar de wethouder zonder moeite antwoord op gaf.

De gemeente Midden-Groningen moet miljoenen bezuinigen op het sociaal domein. Een belangrijk thema voor de SP. De fractie weet nog niet of ze willen instemmen met de voorstellen waar hun eigen wethouder mede verantwoordelijk voor is. Fractievoorzitter Martine Feenstra zei in aanloop van het debat al 'niet alles op alles te willen zetten' om de wethouder in het zadel te houden.

Geen uitsluitsel

'Er is mij veel duidelijk geworden', zei Feenstra na afloop van het vier uur durende debat. Veel meer wil de socialistische voorvrouw er niet over kwijt. 'We nemen de antwoorden mee naar onze leden en dan kijken we wat zij ervan vinden.'

Dat de SP-fractie in Midden-Groningen de leden op grote schaal raadpleegt is een primeur. Nooit eerder werden alle 180 leden in de gemeente bij elkaar geroepen.

Kaarten op de borst

Na afloop van het debat zochten Feenstra en Verschuren elkaar snel op. Maar ook tegen Verschuren houdt de fractievoorzitter de kaarten tegen de borst. 'Zelfs tegen mij houdt ze zich op vlakte', duidt de wethouder het gesprek.

Verschuren kijkt tevreden terug op het debat, waar hij wel 'de nodige spanning' bij voelde. 'Ik denk dat het goed gelukt is om antwoord te geven op alle vragen en heb goede hoop dat het genoeg geruststelling oplevert voor de fractie om in te stemmen met de plannen. Maar zeker weten doe ik het niet.'

Spannende periode

De komende weken blijft het nog spannend in politiek Midden-Groningen. Over ruim twee weken gaat de SP-fractie om tafel met de leden. Een paar dagen later is de allesbeslissende raadsvergadering, waar de bezuinigingsvoorstellen verder besproken worden.

Lees ook:

- Analyse: Breekt de SP met de coalitie van Midden-Groningen?

- SP Midden-Groningen worstelt met bezuinigingen en raadpleegt leden-

- Wethouder Midden-Groningen: 'Deze bezuinigingen zijn nog net te vragen'