Stadjers zwaaien burgemeester Den Oudsten uit met een ontbijt

Ruim driehonderd inwoners van de gemeente Groningen zijn vrijdagmorgen aangeschoven bij het afscheidsontbijt van burgemeester Peter den Oudsten. Dat vindt plaats in de publiekshal van het Groninger Forum in hartje Stad.

'Het smaakt uitstekend, een heerlijk ontbijtje', zegt een man die is aangeschoven aan de met broodjes en beleg gevulde tafels. 'Dit is een leuke manier om afscheid te nemen. Ik vond Den Oudsten een goede burgemeester.'

Zelf kreeg hij met de burgemeester te maken toen er werd gepraat over een asielzoekerscentrum aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. 'Heel bijzonder hoe hij toen die avonden geleid heeft.'

Voor het Forum

Een andere man is met name voor het Forum gekomen, dat officieel pas eind november opent. Hij vindt het Forum prachtig, al was hij niet altijd voorstander. 'Toen dat betonblok hier kwam staan vond ik het niets. Maar van binnen is het prachtig.'

Al ontbeten

Den Oudsten zelf is vooral druk met praten en handen schudden. 'Ik had al ontbeten, want hier wordt het niks. Maar dat is ook niet erg. Fantastisch dat mensen zich hiervoor hebben aangemeld. Er onstaan levendige gesprekken, dat vind ik mooi.'

Portretten

In de hal van het Forum staat een reeks portretten van Den Oudsten, gemaakt door studenten van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst in Groningen. In de hal van het Stadhuis komt een van die portretten te hangen. Welke dat is, wordt later bekendgemaakt.

