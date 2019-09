Hindoetempel opent in Kornhorn: 'De wereld is één familie'

De oude Gereformeerde Kerk in Kornhorn krijgt een nieuwe bestemming. Het gebouw gaat dienst doen als Hindoestaanse tempel. Het is de eerste in het Noorden.

Het is een grauwe ochtend eind september. Via de afslag van de A7 bij Marum gaat de reis via Noordwijk naar Kornhorn. Aan de rand van het dorp wapperen zowel de Friese als de Groningse vlag. Het is rustig in het dorp met zo'n 600 inwoners.

Aan de Provincialeweg richting Opende staat de voormalige Gereformeerde Kerk. Het gebouw met pastorie stond twee jaar lang leeg. Nu zwaait de deur open. De Indiase priester Priester Acharya Shankar Upadhyae opent de deur. 'Welkom!'

Ik had nog nooit van Kornhorn gehoord Acharya Shankar Upadhyae - priester

Shankar Upadhyae geeft door het hele land lezingen over het Hindoeïsme. De locatie in Kornhorn is de eerste van zijn stroming in het Noorden. 'Nee, ik had nog nooit van Kornhorn gehoord', zegt hij met een brede glimlach op zijn gezicht.

'Ik hoorde dat veel kerken te koop staan in Nederland. Ik dacht meteen: ik ga een kerk kopen. Ik zocht op internet en kwam uit in Kornhorn.'

Tweede mandir

In de voormalige kerk start binnenkort een zogenaamde mandir, een Hindoeïstische tempel. 'Er wonen ongeveer zevenduizend Hindoes in Groningen en Friesland. De enige mandir staat in het centrum van het land in Breukelen. In het Noorden houden ze diensten in eigen huis en in zaaltjes. Maar er is geen echte tempel. Daarom ga ik hier eentje openen.'

Het Noorden is geen vreemde grond voor de priester. Van 2005 tot en met 2011 woonde hij in Nieuwe Pekela. In 1992 zette hij voor het eerst voet op Nederlandse bodem. 'Ik was toen 23 jaar en was nog nooit buiten mijn dorp geweest. Op de eerste dag hier dacht ik: waar ben ik? Het was een compleet andere planeet voor me.'

In onze boeken staat dat we mensen moeten verbinden, niet afbreken Acharya Shankar Upadhyae - priester

'In mijn dorp was destijds geen stroom en van een telefoon of computer had ik alleen maar gehoord. In Nederland had ieder huis een telefoon, televisie en een computer. Ik woonde in Den Haag. Die grote gebouwen leken voor mijn gevoel bovenop mij te vallen. Ik moest tien minuten naar huis lopen, maar durfde niet.'

Inmiddels is Nederland thuis voor Shankar Upadhyae. Hij ziet het als zijn roeping om de westerse en de oosterse wereld met elkaar te verbinden. 'Ik wil een brug slaan tussen mensen en landen. In onze boeken staat ook: mensen verbinden, niet afbreken.'

Een tempel op iedere straathoek

'In India weten weinig mensen iets over de westerse filosofie en in Europa en Nederland weten weinig mensen iets over de oosterse filosofie. Als ik in India ben, vertel ik over Nederland en als ik hier ben, vertel ik over India.'

'In India zijn veel tempels. Op iedere straathoek wel. Mensen zijn gewend om iedere dag naar een tempel te gaan. Onderweg naar het werk gaan ze even tien minuten bidden. Dat is onderdeel van het dagelijks leven. Hier maken mensen een afspraak om naar de mandir, moskee of kerk te gaan.'

'Ik vind het erg dat men in India zegt: mensen in Europa drinken veel en gaan niet naar de kerk. Andersom denken mensen hier dat iedereen in India arm is en dat er veel criminaliteit is. Sommige mensen zijn arm, mensen die niet willen werken, zijn arm. En er is nauwelijks criminaliteit.'

Op de eerste dag dat ik hier was, kwamen de overburen al een handje geven Acharya Shankar Upadhyae - priester

In Kornhorn hoopt hij de plaatselijke bevolking ook te laten zien wat de filosofie in zijn thuisland is. Dat dit streven geen eenrichtingsverkeer is, bleek volgens de priester al snel.

'Op de eerste dag dat ik hier was, kwamen de overburen al een handje geven. Andere buren kwamen langs en zeiden: welkom in Kornhorn. Mensen zijn zo lief hier.'

Kerk blijft behouden

Maar wat kunnen de inwoners van Kornhorn verwachten? Hordes mensen? Een totale verbouwing van de voormalige kerk? Niets van dit alles, zo belooft Shankar Upadhyae. Alleen het altaar wordt nog uitgebreid met beelden.

'Ons doel is een traditionele mandir. Dat betekent dat hij altijd open is om rustig te zitten, te bidden of mantra te reciteren. En we willen kennis over hindoeïsme overdagen. In Breukelen komen er zo'n honderd mensen bij lezingen. Hier verwachten we er vijftig of zestig.'

'Op een dag zonder lezing denk ik dat er vijf tot tien mensen langskomen. Vijf of tien mensen per dag. Als iemand naar het werk gaat, kan hij of zij daarvoor even vijf minuten mediteren. Als ze vanuit hun werk komen en veel stress hebben, dan kunnen ze hier even tien minuten zitten zodat ze rustig naar huis gaan.'

'Levenswijze, geen religie'

'Hindoeïsme is een levenswijze, geen religie. De wereld is één familie. Niet alleen mensen, maar ook planten en dieren. Zo moeten we elkaar behandelen. Dat ga ik ook vertellen. Ik ga proberen om kennis van Hindoeïsme over te brengen.'

'Ik ben bruin en kom uit India, u bent blank en komt uit Nederland en weer een ander komt uit Afrika. Maar dat is geen verschil binnen het Hindoeïsme. Ook het geloof maakt niet uit. Binnen een familie heb je verschillende ideeën, maar je bent nog geen vijanden.'

Als je urenlang wilt blijven, mag dat. Je mag zelf beslissen Acharya Shankar Upadhyae - priester

Om iedereen in de buurt kennis te laten maken, houdt de mandir zaterdag 12 oktober een informatiedag. Omwonenden zijn tussen 10 en 12 uur welkom. Daarna is de tempel dagelijks toegankelijk voor wie daar behoeft aan heeft.

'Het gaat erom eerst rust te krijgen, daarna komen pas andere dingen. Dat geldt voor iedereen. Als je urenlang wilt blijven, mag dat. Je mag zelf beslissen.'