Rookruimtes in horeca per direct verboden: 'Klap in het gezicht van ondernemers' (update)

Rookruimtes in cafés, restaurants en andere horecagelegenheden zijn per direct verboden. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad vrijdag.

Eerder oordeelde het Gerechtshof al dat rookruimtes, die sinds juli 2008 waren toegestaan, niet langer mogen. De zaak was aangespannen door de niet-rokersvereniging Clean Air Nederland.

Eerder dan verwacht



Het definitieve verbod komt voor Groningse horecaondernemers eerder dan verwacht, zegt regiomanager Irene van der Velde van Koninklijke Horeca Nederland.

'We hebben destijds met staatssecretaris Paul Blokhuis de afspraak gemaakt over een verbod per 2022. Deze uitspraak is heel teleurstellend en voor ondernemers een klap in het gezicht.'

Omdat het verbod per direct in gaat, zou er in theorie vanavond al een controleur op de stoep kunnen staan. Van der Velde hoopt dat het zo'n vaart niet zal lopen.

'Ik hoop dat de gemeente zich coulant opstelt en de ondernemers wat meer tijd gunt om de zaken op orde te brengen.'

Niet meteen handhaving

De komende weken gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in elk geval nog niet controleren of het verbod op rookruimtes in de horeca wordt nageleefd.

'Handhaving van het verbod is praktisch niet van de ene op de andere dag in gang te zetten', schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

Je zult veel meer overlast op straat krijgen. Daar is de politie ook niet blij mee Irene van der Velde - Horeca Nederland

Rokers op straat

Ondernemers die speciaal een rookruimte hebben gebouwd om rokende klanten binnen de deur te houden, zitten volgens Van der Velde nu plotseling met een probleem.

'Ze hadden gehoopt hun investering tot 2022 terug te kunnen verdienen. Nu zijn ze dat geld kwijt. Rookruimtes waren een bewuste keuze om de rust in de zaak te behouden en te voorkomen dat de overlast zich naar de straat verplaatst.'

Dat laatste gaat nu alsnog gebeuren, vreest Van der Velde.

'Je zult veel meer rokers op straat krijgen. Dat zorgt voor groepsvorming en meer overlast. Daar is de politie ook niet blij mee.'

Een lijn trekken

Het verbod op rookruimtes geldt voorlopig alleen voor de horeca. In overheidsgebouwen mag in aangewezen ruimtes nog wel gewoon gerookt worden. Dat steekt Van der Velde.

'Ik zou zeggen: gelijke monniken, gelijke kappen. De horeca krijgt al veel klappen om de oren. Dit voelt gewoon niet fijn. Bovendien wil Groningen een rookvrije gemeente worden. Dat is ook allemaal nog niet doorgevoerd.'

De alliante Nederland Rookvrij laat weten dat na deze uitspraak ook rookruimtes in bedrijven en openbare gebouwen zo snel mogelijk moeten verdwijnen. 'Wat ons betreft kan het sluiten van rookruimtes niet snel genoeg gaan.'

Ondernemers bijstaan

Vanuit haar organisatie probeert Van der Velde horeca-ondernemers zo goed mogelijk bij te staan.

'We gaan met de gemeente in gesprek om ondernemers meer tijd te geven en willen meedenken over een oplossing voor de overlast op straat. Verder kijken we wat er op juridisch vlak mogelijk is voor ondernemers die geïnvesteerd hebben.'

Gemeente wacht effecten af

De gemeente Groningen laat weten niet vooruit te willen lopen op eventuele maatregelen om overlast op straat tegen te gaan. 'In de publieke ruimte mag je gewoon roken. Dus we willen eerst de effecten van de maatregel afwachten', zegt woordvoerster Natascha van 't Hooft.

Het verbod op rookruimtes wordt door de gemeente wel met open armen ontvangen.

'We werken als gemeente aan een rookvrije generatie en alle maatregelen die daar aan bijdragen juichen we natuurlijk toe.'

Update: het bericht is aangevuld met een reactie van de gemeente Groningen.

Lees ook:

- Als het rookhok sluit: Bonje met de buren en zuipketen vieren hoogtij