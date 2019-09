Kroegbaas over rookhokverbod: 'Ik wil niet steeds tegen mijn klanten zeggen dat ze geen lawaai mogen maken'

'Heel jammer. Wij zijn een echt bruin café met een rokerspubliek. Ik maak me wel zorgen.' Dat zegt Cindy Wolt van Café Centrum in Delfzijl over het besluit van de Hoge Raad om rookruimtes in horecagelegenheden te verbieden.

Wolt en haar compagnon hebben drie kroegen: twee in Delfzijl en één in Appingedam. De twee kroegen in Delfzijl hebben een rookruimte. 'Nog niet zo heel lang geleden hebben we per zaak tienduizend euro geïnvesteerd in rookruimte. Die investering moet wel worden terugverdiend.'

Gastvrijheid

Maar dat is niet wat Wolt het meest dwars zit. 'Tachtig procent van onze klanten rookt. Het is hier dus nooit een probleem geweest. Nu heb je het gevoel dat je gastvrijheidsbeleving niet klopt.' Bij slecht weer staan de gasten van Wolt voortaan in de regen te roken, want een overkapping is er niet.

Lawaai op straat

Wolt vreest ook overlast voor omwonenden. 'Bij één kroeg hebben we een terras aan een plein. Daar is het dus niet raar als mensen buiten zijn. Maar onze andere kroeg in Delfzijl staat meer in een woongebied en dat is ook net het café dat 's nachts langer open is. Ik wil niet de hele tijd tegen klanten zeggen dat ze rustig moeten doen en geen lawaai mogen maken. Maar ik wil ook geen overlast veroorzaken en ik maak me wel zorgen om reacties uit de buurt.'

Geen overkapping

Deze zorgen heeft Bas Berendsen van Café Der Witz op de Grote Markt in Groningen niet. 'Van buren heb ik weinig last, want er wonen geen mensen om ons heen.' Maar wat betreft de gastvrijheid heeft Berendsen wel een probleem. 'Mijn pand is een monument, dus ik mag geen overkapping maken. Mijn klanten staan dus wel in de regen.'

'Het zal wel goed komen'

Berendsen noemt het verbod op rookruimtes in de horeca 'een beetje onzin'. Hij heeft elf jaar geleden een rookruimte laten bouwen. 'Daar is een boel geld in geïnvesteerd en iedereen kan hier zitten zonder last te hebben van rook.'

Aan de andere kant is hij optimistisch: 'Ik betrek de ruimte weer bij het café en dan is er meer ruimte voor mensen die drinken, dus het zal wel goed komen.'

Eerlijk

Berendsen vindt het wel belangrijk dat alle kroegbazen de regels naleven. 'Dat gebeurde in het begin van het rookverbod niet. Toen waren er nog aardig wat zaken waar gerookt werd en dat heeft me flink wat geld gekost. Het moet wel eerlijk blijven.'

Wat vind jij?

